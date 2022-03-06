زد يستضيف أكبر قمة معرفية لطلاب المدارس فى مصر والشرق الأوسط يومى 4 و5 مارس

"زد" يواصل دعم الشباب بالتعاون مع iSpark..ويستضيف قمة Traverse لتعليم الطلاب مهارات الالتحاق بسوق العمل

القاهرة 5 مارس 2022

بالتعاون بين شركتى زد وiSpark استضافت زد بارك بمدينة الشيخ زايد قمة Traverse، أكبر قمة لطلاب المدارس الثانوية في مصر والشرق الأوسط، يومي 4 و5 من مارس الجاري، يأتي هذا التعاون بهدف توجيه الطلاب إلى الخيارات الأكاديمية الملائمة لهم، وتهيئتهم لسوق العمل، وذلك في إطار دعم شركة زد لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في بناء الإنسان، من خلال تحفيز برامج ريادة الأعمال وتأهيل الشباب وتدريبهم على مختلف المهارات.

وحازت قمة Traverse، التي تنظمها شركة iSpark بشكل سنوى منذ 2016 على قبول وتفاعل الكثير من الطلبة وأهاليهم، حيث إن هذه القمة تساهم بفاعلية في تشكيل وعي الشباب ومساعدتهم في طرح حلول لمستقبلهم، وتزويدهم بالمعرفة التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات حيوية بشأن حياتهم الأكاديمية والمهنية عن طريق تقديم ورش عمل، وفرص تدريبية، وحلقات نقاشية مع المدربين المهنيين والخبراء، بالإضافة إلى حضور ممثلى الجامعات الحكومية والخاصة والعالمية لنقل خبراتهم في المجالات والكليات المختلفة.

وقد قامت إدارة شركة زد بتوفير كل التجهيزات لإنجاح قمة Traverse، سواء تسهيلات دخول الأعداد الكبيرة من الطلاب، واستضافة المؤسسات التعليمية المشاركة بالحدث، وكذلك الشخصيات العامة ورواد مواقع التواصل الاجتماعى والشخصيات المؤثرة فى المجالات المختلفة، مثل العلوم، والفن، والتكنولوجيا، والسيارات، والرياضة الإلكترونية، بهدف رفع مستوى الوعي بفرص سوق العمل ومتطلباته بتلك المجالات وغيرها من مجالات مستقبلية.

وأكد مسئولو شركة زد، أن الشركة لا تدخر جهدا في مساندة أي جهود لدعم الشباب الناشئين فى أي فعاليات من شأنها تطوير مهاراتهم فى كل المجالات وليس الرياضة فحسب، مشيدًا بدور قمة Traverse في منح الفرصة لطلبة الثانوية العامة في التواصل مباشرة مع العديد من المحترفين وأساتذة الجامعات ورواد الأعمال؛ للتعرف بشكل عملي وعلمي على ما تحتاجه سوق العمل.

من جانبه، أضاف مصطفى حشيشة وأحمد الروسي المؤسسان لشركة iSpark، أن طلبة المدارس لديهم الكثير من القدرات والمواهب لكن دائما ما كانوا بحاجة لتوسعة مداركهم وإدماجهم في فرص مختلفة في مجالات مختلفة منذ الصغر؛ لأن هذا ما يجعل الطالب على معرفة بقدراته واهتماماته وأكثر جاهزية لاختيار مستقبله، Traverse هو بوابة الطلبة على فرص مختلفة والتعلم بطريقة معاصرة وشبيهة بالطريقة التي يحبون التعلم بها، ما يجعل رحلة تعلمهم ممتعة وأكثر مرونة وتناسب مع أهدافهم وطموحاتهم.

شارك في القمة أكثر من 100 مؤسسة تعليمية على رأسها الجامعة البريطانية "BUE"، و"ESLSCA"، و (The Knowledge Hub)، والجامعات الكندية في مصر، وجامعة هيرتفوردشاير، والجامعة الأوروبية في مصر، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة سيناء وعشرات الجامعات الإنجليزية والأمريكية بالتعاون مع شركة Fast Forward للدراسة بالخارج. كما شاركت مؤسسات مثل EGBANK وIndriver بهدف دعم الشباب لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

يذكر أنه بلغ إجمالى عدد أولياء الأمور والطلاب الحاضرين للقمة فى السنين الماضية أكثر من 20000 طالب مصرى من أكثر من 120 مدرسة مختلفة وحرصت شركة زد، على استضافة النسخة السادسة من قمة Traverse لهذا العام على زد بارك بمدينة الشيخ زايد، إيمانًا ودعمًا بأهمية الدور الذي تلعبه القمة في مساندة الطلبة، في تأهيلهم وتعليمهم مهارات جديدة تساعدهم على الالتحاق والتميز في سوق العمل.