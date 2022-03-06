في إطار الغزو الروسي.. خمسة أعمال أدبية أوكرانية تستعرض تاريخ الأزمة

في إطار الغزو الروسي الأخير على أوكرانيا، اهتمت مواقع أجنبية عدة بالعودة إلى التراث والثقافة الأوكرانية، بحثًا عن جذور هذا الصراع ومسبباته، وتعزيزًا للثقافة الأوكرانية وزيادة للوعي بها وعلى رأسها الأعمال الأدبية التي نال بعضها اهتمامًا واسعًا.

وفي هذا الصدد، نشر موقع Emerging Europe تقريرًا حول أبرز خمسة أعمال أدبية تستدعي حس المقاومة لدى المواطن الأوكراني.

إنييدا لـ إيفان كوتلياريفسكي

القصيدة الساخرة إنييدا

تعتبر هذه القصيدة الساخرة التي كتبها إيفان كوتلياريفسكي عام 1798 أول عمل أدبي يُنشر باللغة الأوكرانية بالكامل. على هذا النحو ، تم تكريم كوتلياريفسكي (1769-1838)، اليوم، كشخصية رائدة في التقاليد الأدبية الأوكرانية.



القصيدة البطولية الوهمية هي محاكاة ساخرة لـ"عنيد" فيرجيل، ونقد فكاهي للإمبراطورة الروسية كاثرين بعد الهزيمة العظيمة لوحدة زابوروجي العسكرية، التي كانت نشطة في أوكرانيا الوسطى في ذلك الوقت.

كوبزار لـ تاراس شيفتشينكو

رواية “كوبزار”

يعتبر تاراس شيفتشينكو أحد أهم الشخصيات في تاريخ الأدب الأوكراني.



كان عمله حيويًا لإحياء اللغة الأوكرانية بعد المرسوم الخاص للإمبراطورية الروسية في أوائل القرن التاسع عشر الهادف إلى قمعها.

نُشرت مجموعته الشعرية كوبزار عام 1840 سراً لأول مرة في سانت بطرسبرغ لكنها سرعان ما توسعت في شعبيتها. بعد سبع سنوات فقط، أُدين شيفتشينكو بالترويج العلني لاستقلال أوكرانيا والسخرية من أعضاء الإمبراطورية الروسية والذي بسببه نُفي إلى سيبيريا.

تم حظر عمله في جميع أنحاء الإمبراطورية، ولكن ظهرت نسخ من قصائده في براغ وعبر الأراضي الألمانية.

الصيادون والمصطادون / صائدو النمور لإيفان البحرياني

رواية “صائدو النمور”

تُسلط رواية المغامرة هذه لعام 1944 (التي نُشرت باللغة الإنجليزية بثلاثة عناوين مختلفة) الضوء على أهوال معسكرات العمل السوفياتية كما اختبرها المؤلف إيفان بارياني (1906-1963) بشكل مباشر.

في عام 1932، قُبض على البحرياني في خاركيف لنشره "دعاية معادية للثورة" بقصائده الأولى، وسُجن في معسكرات العمل في الشرق الأقصى الروسي لمدة ست سنوات.

بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه من معسكر الاعتقال، أعيد اعتقاله لتورطه في منظمة قومية أوكرانية معادية للثورة. وخلال الحرب العالمية الثانية، شارك في الحركة السرية الوطنية الأوكرانية، وفي عام 1945 فر إلى ألمانيا.

أحد الأعمال المهمة لبحرياني من فترة ما بعد الحرب هو مقال "لماذا لن أعود إلى الاتحاد السوفيتي؟ "، والذي يصف فيه الاتحاد السوفيتي بأنه زوجة أب مسيئة ترتكب إبادة جماعية ضد شعبها.

أشعار لينا كوستينكو

الشاعرة الأوكرانية لينا كوستينكو

الشاعرة البالغة من العمر 91 عامًا لديها بمجموعة غنية من الأعمال التي تكشف عن تصميم أوكرانيا على ضمان الحرية والديمقراطية. تشتهر كوستينكو بأنها أحد الأعضاء القياديين في (المنشقون)، وهي حركة أدبية أوكرانية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي والتي ناضلت ضد السلطوية والاستبداد.

وبينما اكتسب عملها المبكر زخمًا في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي، تم حظر قصائدها لاحقًا لمدة 16 عامًا لأسباب أيديولوجية. وأصبحت بطلة في أوكرانيا ما بعد الاتحاد السوفيتي وما زالت تدعم قضية أوكرانيا الحرة والديمقراطية حتى يومنا هذا.

متحف الأسرار المهجورة لأوكسانا زابوجكو

رواية “متحف الأسرار المهجورة"

زابوجكو هي واحدة من أكثر الكتاب الأوكرانيين المعاصرين شهرة، وتقدم روايتها الحائزة على جائزة لعام 2009 نظرة ثاقبة لواقع أوكرانيا اليوم.

يقع الكتاب في أكثر من 800 صفحة، وتدور أحداثه في عام 2003 متتبعًا قصة الصحافية دارينا وصديقتها الفنانة فلادا، إذ تكتشف المرأتان صورة لامرأة تدعى أولينا، وهي جزء من الحركة الوطنية السرية في أوكرانيا قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية، قُتلت على يد شرطة ستالين السرية، فيصبح الاثنان مصممين على اكتشاف المزيد عن أولينا وتصوير فيلم وثائقي عن قصتها.

ومن خلال رحلات الشخصيتين، يغطي الكتاب أكثر من 60 عامًا من التاريخ الأوكراني.