نشرة الحوادث.. بكاء شقيق نائب الجن والعفاريت والإعدام لـ 3 في قضية ثأر

شهد الساعات الماضية اليوم، العديد من الحوادث والمحاكمات الهامة على مدار اليوم، والتي حازت على اهتمام الكثيرين من القراء

يقدم موقع «الدستور» لكم نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة في أبرز الوقائع التي خضعت لتحقيقات النيابة العامة وضبطيات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

«تمزيق ثياب وبكاء».. كواليس محاكمة «حسن راتب» ونائب الجن

شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، عدد من الكواليس داخل محاكمة رجل الاعمال حسن راتب ونائب الجن والعفاريت علاء حسانين، و21 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى» قبل تأجيلها إلى جلسة الغد.. وفي هذا التقرير نرصد تفاصيل الجلسة.

https://www.dostor.org/3734433

مصرع وإصابة 4 بحادث تصادم فى البحر الأحمر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارتين ربع نقل بطريق القصير- مرسى علم، وتم نقل الجثث لمشرحة جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.

https://www.dostor.org/3734573

إعدام 3 و15 سنة لطفل قتلوا شقيقين بسبب الثأر فى نجع حمادى

قضت محكمة جنايات أمن الدولة بنجع حمادي في محافظة قنا، بإعدام 3 مواطنين وحبس طفل 15 عاما، وبراءة اثنين بسبب الثأر.

https://www.dostor.org/3734553

«النقض» تؤيد أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين بـ«أحداث مسجد الفتح»

قررت محكمة النقض رفض طعن 37 متهمًا على الأحكام الصادرة بحقهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مسجد الفتح» وبراءة متهم واحد.

https://www.dostor.org/3734539

المتهمة بقتل رضيعها بالسلام: «وضعته فى كيس أسود وألقيته فى القمامة»

قررت نيابة السلام، اليوم الأحد، إحالة سيدتين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بالتخلص من رضيع إحداهما بإلقائه في صندوق القمامة بمدينة السلام بالقاهرة، لمحكمة الجنايات.

https://www.dostor.org/3734490

ضبط 1372 قضية تموينية متنوعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، اليوم الأحد، حملات تموينية مُكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

https://www.dostor.org/3734408

الفتوى والتشريع: حظر ترخيص مخازن الأدوية داخل القرى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى وجوب إلغاء ترخيص مخزن أدوية لإحدى شركات تجارة وتوزيع الأدوية المرخص، لكونه متواجد في قرية وهو ما حظره القانون واشترط لترخيصه وجوده بالعواصم أو المراكز، مما يجب إلغاء ترخيصه.

https://www.dostor.org/3734361