ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» في أمريكا إلى 79.3 مليون حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة، بشكل طفيف، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس السبت، ليصل إلى 79.3 مليون إصابة حتى الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، أقل من متوسط الارتفاع اليومي، وهو أقل من 0.1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، الذي بلغ 9.01 مليون، بتغيير طفيف عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت ولاية "ماين" زيادة بنسبة 0.2% في عدد الحالات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 230 ألفا و720 .

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث بلغ 101 حالة وفاة.