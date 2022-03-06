الأحد 06 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» في أمريكا إلى 79.3 مليون حالة

كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة، بشكل طفيف، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس السبت، ليصل إلى 79.3 مليون إصابة حتى الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، أقل من متوسط الارتفاع اليومي، وهو أقل من 0.1% خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، الذي بلغ 9.01 مليون، بتغيير طفيف عن الفترة نفسها من اليوم السابق.
وشهدت ولاية "ماين" زيادة بنسبة 0.2% في عدد الحالات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 230 ألفا و720 .
وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث بلغ 101 حالة وفاة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

الأكثر قراءة

إصابة شخص فى انقلاب سيارة نقل بالعياط

رياح وأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة ٧٢ ساعة

وفاة الفنان والإعلامى الشاب إياد داود

دفن جثتى عاملين توفيا فى انفجار «كومبروسر» بورشة فى البحيرة

«الصحة»: 550 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 2 مليار جنيه خلال شهرين

الرئيس الصينى: لا يُمكن الاعتماد على الأسواق العالمية لضمان الأمن الغذائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

حسين دعسة

الجيش الروسى يقطف النووى عن شجرة أوكرانيا!

د. منى حلمى

أقترح مقررًا تعليميًا ثابتًا منذ الطفولة اسمه "حب وانصاف وتطهير الحرية"

علي سعدة

فولتير ومعركة التنوير

د.أحمد الخميسى

العنصرية بين المعرفة والتكوين

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

صور

رياح الخماسين

صلاة الجنازة على إياد داوود

مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى

بعد سلسلة عمليات: إصابة شرطييّن إسرائيليين في القدس.. هل عاد التوتر؟

نتائج غامضة.. ماذا فعل بينيت فى اجتماعه مع بوتين؟