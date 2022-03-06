دفن جثتى عاملين توفيا فى انفجار «كومبروسر» بورشة فى البحيرة

أمرت النيابة العامة في البحيرة، اليوم الأحد، بالتصريح بدفن جثتي عاملين، توفيا في انفجار "كومبروسر"، داخل ورشة "كاوتش"، في مركز بدر، وتسليم الجثين لذويهما.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بلاغًا بالحادث من مأمور مركز شرطة بدر وبالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز بدر، وقوع انفجار داخل ورشة كاوتش بمفارق التحرير.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: حمادة عبدالعزيز، ٢٥ سنة، مقيم المنوفية، هاني نشأت، ٢٥ سنة، تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.