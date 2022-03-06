وزير الخارجية السورى: علاقتنا مع أرمينيا تشهد تطورًا متناميًا

قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن علاقات بلاده مع أرمينيا تشهد تطورًا متناميًا في جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وأعرب المقداد- في تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية" السورية، اليوم الأحد؛ بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين- عن تطلع حكومة بلاده إلى تحقيق المزيد من التقدم بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز أواصر العلاقات التاريخية بين الشعبين.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الأرميني ارارات ميرزويان، إلى أن العلاقات الأرمينية السورية تقوم على أساس متين من الاحترام والثقة المتبادلة.

وقال ميرزويان، إن بلاده دافعت، ومنذ اليوم الأول للأزمة في سوريا، عن حقوق الشعب السوري في الحفاظ على وحدته وسيادته وتقرير مصيره، منددا بالإرهاب الذي استهدفها، لافتًا إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات الأرمينية السورية، والمضي بها قدما بما يخدم مصلحة البلدين.