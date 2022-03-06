بعد تصدرها التريند.. أبرز تصريحات الفنانة حورية فرغلي المثيرة للجدل

تصدرت الفنانة حورية فرغلى تريند محرك البحث العالمي جوجل بعد إعلانها شراء حصان جديد بمبلغ مليون جنيه استرليني وذلك فى برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم.

يقدم “الدستور” في التقرير التالي ابرز تصريحات الفنانة حورية فرغلي.

- من حبي في الخيل اشتريت حصان وصل ثمنه لمليون جنيه إسترليني.

- تعرضت لكثير من الانتقادات خلال فترة مرضي، بعدما خضعت لعدة عمليات تجميل بالأنف في الفترة الماضية.

- أختي أذتني كثيرًا، واتكلمت عليا كلام وحش.

- في فترة مرضي الناس كانت بتحط صورتي جنب صورة تمثال أبوالهول، وبيقولوا ما الفرق حتى فقدت الثقة بنفسي.

- عندي عيب خلقي يمنعني من الإنجاب واتبنيت ابن الشغالة بتاعتي.

- بعد ما اتبنيت ابن الشغالة وربيته لحد ما كبر خطفته وحرمتني منه بسبب غيرتها عليه.

- أجريت 17 عملية والسنوات الماضية كانت الأسوأ في حياتي.

- الطبيب المعالج نصحني بضرورة وسرعة الزواج والإنجاب في السن ما بين 30 و40 عام، وفي أعقاب ذلك يتم إزالة الرحم، لكني بلغت 46 عام ولم اتزوج. لم استطع الإقدام على خطوة إزالة الرحم.

- اتبنيت ولد صغير وكان مبيسمعش ولا يشوف، وحاولت أتبناه لكنهم رفضوا عشان أنا مش متجوزة، حبيتوا عشان أول ما دخلت الملجأ جري عليا، رغم إنه مش بيسمع وحضني، لكن للأسف رغم إني كفلته فقط لأن ما ينفعش أصطحبه للمنزل بسبب عدم زواجي وقتها لكنه مات بعد فترة وقلبي اتقسم عليه.

- حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002، ولكني تنازلت عنه للوصيفة الأولى نور السمري حتى أمثل منتخب الإمارات للفروسية.

- أصبت بسحر، ثم شفيت منه، وقالت أنا بصدق بالسحر طبعا لأنه مذكور في القرآن وأنا اتعملي على فكرة ولقيته وشفته وأنا بعد المسلسل قعدت سنة في السرير عيانة مش عارفة أنا عندي إيه والدكاترة كلهم مش عارفين أنا عندي إيه وبعدين مامي جابتلي حد يقرأ قرآن علي وقال البنت دي معمولها حاجة الشغالة في البيت كانت بتنظف ولقيت في حوض زرع حاجة ملفوفة ولما فتحتها لقيت ورقة مكتوب عليها بالأحمر حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويوقف زواجها وخلفتها ورزقها مع شعرتين من شعري.

- خطيبي السابق توفي في حادث سيارة قبل زفافنا بيومان فقط مما أصابتي بحالة كبيرة من الاكتئاب ومن بعده معرفتش أحب.