السكرتير العام لمحافظ قنا يستقبل فريق استشاري برنامج التنمية المحلية  

نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، استقبل المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة فريق استشاري دعم التنفيذ ( شركة اتحاد البلديات الهولندية ) بالإضافة الي عدد من الخبراء المحليين ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي ضم كلا من خيريت يان تشخيب وفران نان وإل يان ساف وأميرة الصيرفي وماريهام حبيب وأحمد محرز .



وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا،أنه تم تنفيذ أكثر من 1700 مشروع ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في العامين ونصف الماضيين كما بلغ عدد المستفيدين من المشروعات حوالى 2.6 مليون مواطن بتكلفة اجمالية تزيد عن 3.6 مليار جنيه، موضحا أن المواطن القنائى سيجنى ثمار عمليات التنمية والإعمار العملاقة التى تجرى على أرض المحافظة بمراكزها التسعة، خلال السنوات القليلة الماضية، بعد اكتمال منظومة التنمية المستهدفة التى تواصل الأجهزة التنفيذية الليل بالنهار لدعم نجاحها لتحقيق رضا المواطنين.

وأضاف الطيبي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يستهدف أيضا تنمية التكتلات الاقتصادية على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل تطوير تكتل الفركة بنقادة، وتكتل العسل الأسود بنجع حمادى وفرشوط، والمرحلة الثانية تشمل تطوير تكتل المحاصيل الزراعية كالطماطم والشمر فى مركزى قنا وقفط، وتكتل الفخار فى قنا، وقوص، ونقادة لتوفير فرص عمل وتحسين مستوي معيشة العاملين بتلك الصناعات الحرفية.

ومن جانبه، أوضح فران أن فريق الاستشاريين يقدم الدعم الفني لكوادر الإدارة المحلية بمحافظة قنا لتحسين عمليات التخطيط لتقديم خدمات البنية الاساسية لتصبح أكثر استجابة لاحتجاجات المواطنين بالإضافة إلى تقييم احتياجات بناء القدرات المطلوبة لدعم فريق تنفيذ البرنامج بمحافظة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمسئولين عن مكونات التخطيط وخدمة المواطنين لتحسين منظومة الشكاوي وتوظيفها في تحسين عملية التخطيط لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي لضمان الاستدامة الاجتماعية والمؤسسية للخدمات المقدمة للمواطنين.