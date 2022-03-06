إخماد حريق شقة بأكتوبر

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق اندلع داخل شقة بأكتوبر، وتم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة بأكتوبر.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي، وبإجراء التحريات، تبيَّن أن الحريق وقع بشارع رنا مول – طريق المحور المركزي – مدينة 6 أكتوبر.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت مصدر النيران، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.