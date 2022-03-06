الأحد 06 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. مقتل الابن الأصغر يقلب أحداث «جزيرة غمام»

فتحي عبد الوهاب وطارق
فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي

يواصل فريق عمل وصنَّاع المسلسل الدرامي "جزيرة غمام" تصوير مشاهد وأحداث العمل على قدمٍ وساق، حيث يكثف مخرج العمل، حسين المنباوي، عدد ساعات التصوير التي تصل لـ18 ساعة يوميًا من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل العمل أن هناك حادث قتل يقلب الأحداث رأسًا على عقب، حيث تدور الأحداث داخل منزل "شافع"، الذي يجسد دوره الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، وأبناؤه الثلاثة، وذلك في العشرينيات من القرن الماضي، وتحدث جريمة قتل، حيث يقوم الابن الأكبر بقتل الأصغر بتحريض من الابن الأوسط ولكن المفاجأة تدور حول القتيل.

وأضاف المصدر أنه خلال الأحداث يموت والدهم "شافع"، هو أحد الشيوخ الكبار، ومع توالي الأحداث تتحول حياتهم من إخوة إلى أعداء بسبب جريمة القتل التي تحدث بينهم، وهو ما تكشفه الحلقات خلال شهر رمضان الكريم.

وتابع المصدر أن النجمة مي عزالدين (التي تشارك في بطولة العمل) تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة تُدعى "سندس" وتنتمى إلى عائلة غجرية.

ويشارك في بطولة مسلسل "جزيرة غمام" عدد كبير من النجوم، وهم: النجم طارق لطفي، والنجمة مي عزالدين، والنجم فتحى عبدالوهاب، والنجم أحمد أمين، والفنان القدير رياض الخولي، والفنان محمد جمعة، والفنانة هبة عبدالغني، والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنانة ميار الغيطي، والفنانة دينا أحمد، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم النجمة وفاء عامر، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

الدستور شهر رمضان وست ساعات شهر النجمة مي عز الدين جزيرة غمام مسلسل جزيرة غمام

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