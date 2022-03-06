بعد تصدرها التريند.. معلومات عن الفنانة حورية فرغلي

تصدرت الفنانة حورية فرغلى تريند محرك البحث العالمي جوجل بعد إعلانها شراء حصان جديد بمبلغ مليون جنيه استرليني وذلك فى برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم.

يقدم “الدستور” في التقرير التالي محطات في حياة الفنانة حورية فرغلي.

اسمها بالكامل حورية مدحت محمود فرغلي.

ولدت في 18 اكتوبر عام 1976 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002، ولكنها تنازلت عنه بعد ذلك لوصيفتها نور السمري.

مثلت منتخب الإمارات للفروسية.

اتجهت إلى عالم الفن ودخلت مجال التمثيل في عام 2010 من خلال فيلم كلمني شكرًا.

شاركت في بطولة عدد من المسلسلات والأعمال السينمائية وكانت أول بطولة لها في التلفزيون من خلال مسلسل ساحرة الجنوب.

في عام 2021، أَعلنت الفنانة حورية فرغلي في احد البرامج التلفزيونية أنها كانت قد أصيبت بسحر، ثم شفيت منه، وقالت أنا بصدق بالسحر طبعا لأنه مذكور في القرآن وأنا اتعملي على فكرة ولقيته وشفته وأنا بعد المسلسل قعدت سنة في السرير عيانة مش عارفة أنا عندي إيه والدكاترة كلهم مش عارفين أنا عندي إيه وبعدين مامي جابتلي حد يقرأ قرآن علي وقال البنت دي معمولها حاجة الشغالة في البيت كانت بتنظف ولقيت في حوض زرع حاجة ملفوفة ولما فتحتها لقيت ورقة مكتوب عليها بالأحمر حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويوقف زواجها وخلفتها ورزقها مع شعرتين من شعري.

في 2013 وقعت من على ظهر حصان في مسابقة فروسية ونتج عن ذلك كسر في الأنف، فعولج أنفها بأربع عمليات غير كاملة النجاح.

تعرضت للكثير من التنمر من الناس بسبب شكلها وصوتها حتى اختفت عن الانظار تمامًا.

قالت إن خطيبها السابق توفي في حادث سيارة قبل زفافهما بيومان فقط مما أصابها بحالة كبيرة من الاكتئاب.