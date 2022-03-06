الأحد 06 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل بحوزته 19 لفافة هيروين فى المنوفية

هيروين
هيروين

تمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط ظاظا، عاطل بقرية تلا، التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وبحوزته 19 لفافة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطار من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن المقدم مراد أبو الدهب، رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والنقيب محمد سالم، معاون مباحث مركز شرطة منوف، والنقيب أمجد عبد القوى، معاون مباحث مركز شرطة منوف، من ضبط "ظاظا" عاطل وبحوزته 19 لفافة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شرطة منوف محافظة المنوفية مدير أمن المنوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

الأكثر قراءة

دفن جثتى عاملين توفيا فى انفجار «كومبروسر» بورشة فى البحيرة

«الصحة»: 550 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 2 مليار جنيه خلال شهرين

مسلسلات رمضان 2022.. «واتش إت» تطرح البوستر الأول لمسلسل محمد رمضان «المشوار»

شبورة صباحًا ودافئ نهارًا.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الإثنين

رياح وأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة ٧٢ ساعة

إصابة شخص فى انقلاب سيارة نقل بالعياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

حسين دعسة

الجيش الروسى يقطف النووى عن شجرة أوكرانيا!

د. منى حلمى

أقترح مقررًا تعليميًا ثابتًا منذ الطفولة اسمه "حب وانصاف وتطهير الحرية"

علي سعدة

فولتير ومعركة التنوير

د.أحمد الخميسى

العنصرية بين المعرفة والتكوين

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

صور

رياح الخماسين

صلاة الجنازة على إياد داوود

مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى

بعد سلسلة عمليات: إصابة شرطييّن إسرائيليين في القدس.. هل عاد التوتر؟

نتائج غامضة.. ماذا فعل بينيت فى اجتماعه مع بوتين؟