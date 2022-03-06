القبض على عاطل بحوزته 19 لفافة هيروين فى المنوفية

تمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط ظاظا، عاطل بقرية تلا، التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وبحوزته 19 لفافة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطار من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن المقدم مراد أبو الدهب، رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والنقيب محمد سالم، معاون مباحث مركز شرطة منوف، والنقيب أمجد عبد القوى، معاون مباحث مركز شرطة منوف، من ضبط "ظاظا" عاطل وبحوزته 19 لفافة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.