الأحد 06 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن جثة مواطن سقط أسفل عجلات قطار شبين الكوم فى المنوفية

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة في المنوفية، اليوم الأحد، بدفن جثة مواطن سقط أسفل عجلات قطار شبين الكوم/ طنطا بالقرب من محطة تلا، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع شخص صدمه قطار شبين الكوم طنطا بالقرب من محطة تلا.

وبالانتقال والفحص تم التحفظ على الجثة، وتبين أن الجثة لشخص يدعي "ع.ا " 52 عامًا ومن قرية كفر العلوي التابعة لمركز تلا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم التحفظ على الجثمان بمستشفى تلا المركزى.

تحريات المباحث التصريح مواطن قطار شبين الكوم عجلات النيابة العامة في المنوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

الأكثر قراءة

دفن جثتى عاملين توفيا فى انفجار «كومبروسر» بورشة فى البحيرة

«الصحة»: 550 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 2 مليار جنيه خلال شهرين

مسلسلات رمضان 2022.. «واتش إت» تطرح البوستر الأول لمسلسل محمد رمضان «المشوار»

شبورة صباحًا ودافئ نهارًا.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الإثنين

رياح وأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة ٧٢ ساعة

إصابة شخص فى انقلاب سيارة نقل بالعياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

حسين دعسة

الجيش الروسى يقطف النووى عن شجرة أوكرانيا!

د. منى حلمى

أقترح مقررًا تعليميًا ثابتًا منذ الطفولة اسمه "حب وانصاف وتطهير الحرية"

علي سعدة

فولتير ومعركة التنوير

د.أحمد الخميسى

العنصرية بين المعرفة والتكوين

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

صور

رياح الخماسين

صلاة الجنازة على إياد داوود

مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى

بعد سلسلة عمليات: إصابة شرطييّن إسرائيليين في القدس.. هل عاد التوتر؟

نتائج غامضة.. ماذا فعل بينيت فى اجتماعه مع بوتين؟