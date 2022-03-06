دفن جثة مواطن سقط أسفل عجلات قطار شبين الكوم فى المنوفية

صرحت النيابة العامة في المنوفية، اليوم الأحد، بدفن جثة مواطن سقط أسفل عجلات قطار شبين الكوم/ طنطا بالقرب من محطة تلا، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع شخص صدمه قطار شبين الكوم طنطا بالقرب من محطة تلا.



وبالانتقال والفحص تم التحفظ على الجثة، وتبين أن الجثة لشخص يدعي "ع.ا " 52 عامًا ومن قرية كفر العلوي التابعة لمركز تلا.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم التحفظ على الجثمان بمستشفى تلا المركزى.