الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رسامة شماسين ومعمودية ثمانية في بوليڤيا بيد الأنبا يوسف

كنيسة
كنيسة

صلى الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا أمس القداس الإلهي في كنيسة الصليب المقدس  التورنو بمدينة Portatchuelo التابعة لمحافظة سانتا كروس في بوليڤيا، وتمت قبل القداس معمودية ثمانية أشخاص من المدينة ذاتها، كما رسم نيافته عقب القداس شماسين نال أحدهما رتبة إبصالتس والآخر رتبة اغنسطس.

شارك في الصلوات القمص حنانيا المحرقى الذي يخدم ببوليڤيا والقس أبرآم فام كاهن كنيسة القديسين تيموثاوس وأثناسيوس بواشنطن الذي كان في زيارة لبوليڤيا مع مجموعة من الشباب.

في سياق رعوي متصل بالكنيسة  القبطية الأرثوذكسية صلى  الأنبا فام أسقف إيبارشية شرقي المنيا القداس الإلهي، اليوم، بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بالمنيا الجديدة وعقب صلاة الصلح سام نيافته أربعة كهنة جدد للخدمة في الإيبارشية، وهم الشماس ملاك وديع باسم القس ميخائيل والشماس ياسر جمال باسم القس صموئيل.

والشماس هاني نبيل باسم القس مينا والشماس بيشوي رفعت باسم القس جرجس. 

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي ،برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور.

 وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وسوف تنظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثةذكسية ، خلال الصوم الكبير، أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم.

وأكدت الإيبارشيات المختلفة على  ضرورة اتخاذ  كل الإجراءات الاحترازية  للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من حيث التباعد الاجتماعي وفردًا في كل دكة وارتداء الكمامات، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا المُستجد.

كما تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر الصوم الكبير في 8 مارس المقبل لمدة 40 يومًا تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد في أبريل المقبل.

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وائل لطفي

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