اليونان تستقبل 3700 لاجئ من أوكرانيا حتى الآن

وصل نحو 3700 لاجئ من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي إلى اليونان، من بينهم 1146 قاصرًا، حسبما أعلنت وزارة الحماية المدنية اليوم الأحد.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت السلطات وصول 640 لاجئًا آخرين، وقالت السلطات إن معظم الوافدين حديثًا دخلوا البلاد من معبر بروماهون الحدودي من بلغاريا.

كما قال مسئولون إن معظم اللاجئين الذين وصلوا حتى الآن يعتزمون الإقامة مع أقاربهم أو معارفهم.

وكان العديد من الأوكرانيين قد هاجروا إلى اليونان أيضًا في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، ووفقًا للتقديرات، هناك نحو 100 ألف أوكراني من أصل يوناني يعيشون في جنوب شرق أوكرانيا.

وقدمت حكومة أثينا دعمًا إضافيًا ليونانيي الأصل في رحلتهم إلى اليونان، وأبقت قنصليتيها في أوديسا وماريوبول مفتوحتين على الرغم من القتال.

وأفادت الإذاعة الرسمية بأن نحو 100 أوكراني من أصل يوناني وصلوا إلى اليونان حتى الآن في ثلاث دفعات صغيرة.