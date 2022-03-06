الانفصاليون: 300 شخص غادروا مدينة ماريوبول الأوكرانية عبر الممر الإنساني

قال الانفصاليون المواليون لروسيا إن أول 300 شخص غادروا مدينة ماريوبول المحاصرة بجنوب شرق أوكرانيا خلال محاولة جديدة لوقف إطلاق النار اليوم الأحد.

ولم يتسن التأكد من المعلومات، ولم يقدم المسؤولون الأوكرانيون أرقاما محددة لمن غادروا.

وقد اتفق جيشا أوكرانيا وروسيا على وقف الاعمال العدائية في المنطقة، وفتح ممر إنساني للسماح بإجلاء المواطنين على متن حافلات خاصة أو في سيارتهم الخاصة.

وتعد ماريوبول مدينة استراتيجية تضم ميناء في منطقة دونيتسك، التي يخضع جزء منها لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو والقوات الروسية.

ويشار إلى أن سقوط ماريوبول يمثل مكسبا كبيرا لموسكو، حيث سوف تتمكن القوات الروسية حين ذاك من الانضمام لبقية القوات في دونيتسك وشبه جزيرة القرم.