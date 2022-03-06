مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من الاحتلال

اقتحم 104 مستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قِبَل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مركز وادي حلوة في القدس، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، وفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

يجدر الإشارة إلى أن المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًا.

والثلاثاء الماضي، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان صحفي، إن 80 مستوطنا نفذوا الاقتحام من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا صلوات تلمودية في باحاته، مؤكدة اعتداء قوات الاحتلال، على حراس المسجد، عند باب السلسلة، واعتقلت حارسًا يُدعى سامر أبوقويدر بعد الاعـتداء عليه بالضرب المبرح.