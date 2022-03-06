الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ترعة المريوطية بفيصل والطريق التبادلي

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية في المنطقة الرابطة بين شارعي الملك فيصل والأهرام في إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة لمسار الترعة ليظهر بالشكل الحضاري اللائق أسوة بما تم تنفيذه بقطاع المريوطية الهرم. 

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وأطلع المحافظ خلال جولته على مراحل نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير الخاصة بأجهزة المرافق سواء مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ونسب التنفيذ للبدء في الأعمال الإنشائية.

وشدد على ضرورة انجاز وتيرة الاعمال لتنفيذ اعمال التطوير لما للمشروع من أهمية كبيرة. 

وحرص المحافظ على تفقد و متابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورصف الطريق التبادلي بجوار القرية الذكية  بطول 3.5 كم وذلك بدءا من طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتي محور الضبعة لربط الحركة المرورية. 

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وتابع المحافظ أعمال التطوير  والتي شملت  توسعة الحارات المرورية بالشارع وإعادة تنسيق الجزيرة الوسطي مع تدعيمها بالمسطحات الخضراء وإنشاء بالوعات صرف أمطار بالطريق وأرصفة مشاة ببلاط الإنترلوك. 

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ووجه المحافظ بمراجعة أعمدة الإنارة والالتزام بكافة المعايير الفنية اللازمة فى ذلك مشدداً علي سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية والبالغة 700م.

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رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وعلي القط رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية.

محافظ الجيزة يتابع ميدانياً أعمال تطوير وتوسعه ورصف شارع عثمان محرم بدءاً من شارع الهرم وحتي الطريق الدائري. 

تطوير ترعة المريوطية فيصل محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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