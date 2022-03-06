انتظام الدراسة اليوم في جميع مدارس الجمهورية (صور)

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، انتظام اليوم الدراسي فى جميع مدارس الجمهورية، والتزم الطلاب والمعلمين بالحضور.

وشدد حجازي، على أن جميع الطلاب والمعلمين ذهبوا لمدارسهم اليوم الأحد بشكل طبيعي على الرغم من الرياح الشديدة بسبب المنخفض الخماسيني الذي ضرب مصر اليوم، إلا أن طلاب المدارس حرصوا علي الانتظام في الحضور المدرسي لتلقي العلم ،حيث اكد مديرو الادارات التعليمية علي انتظام الطلاب في الفصول.

من جهته أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على انتظام الدراسة اليوم في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية رغم التقلبات الجوية “الخماسينية” التي تشهدها مصر اليوم.