الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الجيزة» تصدر بيانًا للمواطنين: رياح قد تصل إلى العاصفة فاحذروا

رياح
رياح

أصدرت محافظة الجيزة بياناً تحذيرياً للمواطنين على خلفية تعرّض البلاد لنشاط للرياح المثيرة للأتربة.

وجاء في بيان للمحافظة: «تنوه محافظة الجيزة بأنه حرصا على سلامة مواطنى محافظة الجيزة، فإن من المتوقع، وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد، أن تتعرض البلاد فى الأيام القادمة إلى نشاط للرياح الباردة محملة بالرمال والأتربة ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط والسواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تزداد سرعات هباتها لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وقد تصل إلى حد العاصفة فى بعض المناطق، لذا ننصح بالتأكد من عدم تثبيت أي معلقات على واجهات المنازل أو الأسطح وأى شىء قد يتأثر بالرياح ويسقط».

وأضافت: «على السادة قائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة القيادة بحذر، بالإضافة إلى أنه على أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية والأطفال تجنب الغبار، كما أنه على المارة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح، وللإبلاغ عن سقوط الأشجار أو أعمدة الإنارة أو لوحات الإعلانات الاتصال بالخط الساخن 114 غرفة العمليات وإدارات الأزمات بمحافظة الجيزة».

رئيس التحرير

وائل لطفي

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