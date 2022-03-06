الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تطلق المرحلة الثانية من الحمله القومية للقوافل البيطرية

قوافل البيطرية
قوافل البيطرية

أعلن الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن انطلاق المرحلة الثانية للحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية بقرى محافظات الجمهورية، حيث بدأت الحملة في قرى حياة كريمة بمحافظة الفيوم وتأتي هذه الحملة للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد البحوث البيطرية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها  رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتحت رعاية السيد القصير- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف محمود، أنء الحملة تجري الفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي لسلالات مميزة وراثياً في إنتاج اللحوم والألبان، وأيضاً تقوم الحملة بعمل ندوات إرشادية ودورات تدريبية لشباب الأطباء البيطريين للتعريف بكل ما هو جديد في مجال التناسليات والتغذية وتشخيص وعلاج الأمراض للحيوانات خاصةً في القرى الأكثر احتياجاً وقرى حياة كريمة. 

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها ضمن الحملة الومية للتحصين ضد الجلد العقدي للماشية وجدري الأغنام للضأن، وبلغت حوالي مليون و582 ألف و623 جرعة للأبقار والأغنام والماعز على مستوى الجمهورية.

الزراعة إنطلاق المرحلة الثانية الحملة القومية للقوافل البيطرية

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وائل لطفي

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