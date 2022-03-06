محافظ أسيوط يتفقد جامعة سفنكس ويلتقي أعضاء هيئة التدريس والطلاب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس بمدينة أسيوط الجديدة، والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز المدينة، سير العمل بكليات جامعة سفنكس بمدينة أسيوط الجديدة للوقوف على أعمال التطوير بها والتوسع في إنشاء كليات جديدة بالجامعة والتي بلغت استثماراتها مليار جنيه.

وذلك ضمن خطة المحافظة لجذب استثمارات جديدة، وتحقيق الجذب السكاني للمدينة الجديدة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة، ورافقه خلال الجولة التفقدية المهندس على شحاتة نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والدكتور محمود شيحا نائب رئيس جامعة سفنكس، والدكتور علاء حيالله نقيب صيادلة أسيوط ووكيل كلية الصيدلة بالجامعة والمشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور طارق الشرقاوى عميد كلية طب الاسنان ومحمد أبوعين عضو مجلس أمناء مدينة أسيوط الجديدة ولفيف من عمداء الكليات ووكلاء الكليات بالجامعة.

جانب من الجولة

- المحافظ يتفقد سير العمل بكلية الصيدلة ويشهد بعض المحاضرات النظرية

وبدأ المحافظ جولته بالجامعة بتفقد سير العمل بكلية الصيدلة وشاهد بعض المحاضرات النظرية بالكلية والتقى ببعض أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق الدراسي مشيرًا إلى أبرز المشروعات التنموية والخدمية التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما استكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم التفقدية بالجامعة بمتابعة سير العمل بكلية طب الأسنان والمستشفى الجامعي الملحق بها وبعض المعامل العملية وحجرات الدراسة مشيداً بمدى التزام الطلاب بالجامعة وبإمكانات الكلية وأجهزتها الحديثة ومعاملها المتميزة والتي تواكب التطور العلمي في طرق التدريس والدراسة العملية بالجامعات لتحقيق أكبر استفادة للطلاب وتخريج جيل جديد قادر على مواكبة التطور العلمي في كافة القطاعات وخدمة المجتمع تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في قطاع التعليم والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جانب من الجولة

- لقاء مع اتحاد طلاب كليات الجامعة وبعض أعضاء هيئة التدريس



والتقى محافظ أسيوط خلال زيارته لجامعة سفنكس أعضاء اتحاد طلاب كليات الجامعة وبعض أعضاء هيئة التدريس واستعرض معهم أبرز الانجازات التي تحققت على أرض الواقع بالمحافظة ومنها بعض المشروعات التي افتتحها رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي في قطاعات الكهرباء والبترول والمستشفيات والطرق والكبارى ومشروعات الاسكان بالمدن الجديدة مشيرًا إلى استعداده الكامل لتنظيم رحلات لطلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس لزيارة المشروعات التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة في كافة القطاعات وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى ومنها مجمعات خدمة المواطنين والمجمعات الزراعية ومراكز تنمية الأسرة والوحدات الصحية والمدارس ووحدات الإسعاف ومشروعات سكن كريم والتي يجري تنفيذها بعدد 149 قرية بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه وتشمل أكثر من 1500 مشروع منها 53 مشروع بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 15 مليار جنيه لتحقيق حياة كريمة للمواطنين والنهوض بالخدمات المقدمة لهم.

ورحب الدكتور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس بأسيوط بالوزير المحافظ على زيارته للجامعة مشيرًا إلى أن الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة تم انشاؤها على مساحة 42 فدان باستثمارات تبلغ مليار جنيه حتى الآن وتم إنشاء 5 كليات وبدأت الدراسها بها وهي " الصيدلة – طب الاسنان – العلاج الطبيعي – الهندسة – العلوم الصحية والتطبيقية " لافتا إلى أن كليات الجامعة يدرس بها 1500 طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية وفقًا لتنسيق وزارة التعليم العالي ويعمل بكلياتها أكثر من 300 عضو هيئة تدريس وموظف وعامل وتم تدريبهم وتأهيلهم للعمل بمختلف كليات الجامعة.

جانب من الجولة

وأوضح رئيس الجامعة أن الكليات تضم نخبة متميزة من أساتذة وأطباء متخصصين من مختلف جامعات مصر معلنًا اتخاذ إدارة الجامعة خطوات تنفيذية للمشاركة المجتمعية وتنظيم قوافل طبية وعلاجية بالتنسيق مع مختلف الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني منها مبادرة مؤسسة "عملية الابتسامة" لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية لتجميل الفكين والأسنان للمواطنين مجاناً والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة فضلًا عن المشاركة في المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة وخدمة المجتمع والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة فضلًا عن التوسع في إنشاء بعض الكليات بالجامعة تلبية لاحتياجات العملية التعليمية بالمحافظة واستكمالًا لمنظومة الدولة في إعداد جيل من أبناءنا الطلاب قادر على استكمال مسيرة التنمية وتأهيلهم لسوق العمل في كافة القطاعات.

جانب من الجولة

كما وجه الطالب أشرف أيمن رئيس اتحاد طلاب الجامعة رسالة شكر وتقدير لمحافظ أسيوط على زيارته للجامعة، ودعمه الكامل للمشروعات التي تم ويجرى تنفيذها بالمحافظة وخاصة في قطاع التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي مشيدًا بدعم المحافظة لتنظيم رحلات وزيارات ميدانية للطلاب والطالبات للمشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها بقرى المحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية وتعميقاً لقيم الولاء والانتماء.

جانب من الجولة

وفي نهاية زيارته لجامعة سفنكس اجتمع محافظ أسيوط مع رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء بعض كليات الجامعة لمناقشة سبل الدعم والمشاركة المجتمعية ودعم المبادرات التنموية التي يجرى تنفيذها بالمحافظة وربط المنظومة التعليمية بما تشهده مصر من إنجازات في كافة القطاعات وتنمية حقيقية ومستدامة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جانب من الجولة

جانب من الجولة