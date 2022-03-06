الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن 4 أُصيبوا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي

اسعاف
اسعاف

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بالاستعلام عن الحالة الصحية لأربعة مصابين بجروح وكسور متفرقة بالجسم، في حادث مروري بجوار الريف الأوروبي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين بالقرب من الريف الأوربى اتجاه القاهرة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف وتبيَّن وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات وأسفر الحادث عن إصابة كل من: «ممدوح. م، 38 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبدالحميد. ز، 35 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى وكسر بالساق اليمني، أحمد. ه، 34 سنة، عبدالنافع. ص، 52 سنة، أمين شرطة».

وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

أشخاص حادث مرورى طريق مصر اسكندرية الصحراوي جروح طريق مصر إسكندرية الصحراوى

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وائل لطفي

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