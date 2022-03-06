لا مياه أو كهرباء.. «أطباء بلاد حدود» تكشف الأوضاع في «ماريوبول» الأوكرانية

كشفت منظمة “أطباء بلاد حدود” الدولية آخر تطورات الوضع الإنساني الحالي في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقالت في بيان إن الإمدادات الغذائية نفدت ولا توجد مياه أو كهرباء وتدفئة.

وأوضح البيان أن الوضع الإنساني في ماريوبول كارثي وتم تعطيل اتصال الإنترنت والهواتف، ولحقت أضرار مادية بالغة بالمستشفيات والمحلات التجارية والمباني السكنية.

وقال أحد موظفي المنظمة المتواجد داخل ماريوبول إنه من أجل الحصول على المياه، كان لا بد من جمع الثلج ومياه الأمطار.

هذا وعبرت المنظمة عن مخاوفها على أمن موظفيها و“الآلاف من الناس الذين وجدوا أنفسهم في مثل هذه الحالة الهائلة”.

الجيش الأوكراني

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني، مقتل 11 ألف فرد من القوات الروسية منذ بدء الهجوم.

يأتي هذا بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية تمكن قواتها من ضرب 61 منشأة عسكرية أوكرانية أمس.

بدء الحرب الروسية الأوكرانية

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما سمتهم “النازيين”، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من “الإبادة الجماعية” التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن “بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها”، ولكن “من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير”، مشددا على أن “تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة”.