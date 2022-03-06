الأحد 06 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لا مياه أو كهرباء.. «أطباء بلاد حدود» تكشف الأوضاع في «ماريوبول» الأوكرانية

مدينة ماريوبول أوكرانيا
مدينة ماريوبول أوكرانيا

كشفت منظمة “أطباء بلاد حدود” الدولية آخر تطورات الوضع الإنساني الحالي في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقالت في بيان إن الإمدادات الغذائية نفدت ولا توجد مياه أو كهرباء وتدفئة.  

وأوضح  البيان أن الوضع الإنساني في ماريوبول كارثي وتم تعطيل اتصال الإنترنت والهواتف،  ولحقت أضرار مادية بالغة بالمستشفيات والمحلات التجارية والمباني السكنية.

وقال أحد موظفي المنظمة المتواجد داخل ماريوبول إنه من أجل الحصول على المياه، كان لا بد من جمع الثلج ومياه الأمطار.

هذا وعبرت المنظمة عن مخاوفها على أمن موظفيها و“الآلاف من الناس الذين وجدوا أنفسهم في مثل هذه الحالة الهائلة”.

الجيش الأوكراني

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني، مقتل 11 ألف فرد من القوات الروسية منذ بدء الهجوم.

يأتي هذا بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية تمكن قواتها من ضرب 61 منشأة عسكرية أوكرانية أمس.

بدء الحرب الروسية الأوكرانية

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما سمتهم “النازيين”، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من “الإبادة الجماعية” التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن “بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها”، ولكن “من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير”، مشددا على أن “تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة”.

مدينة ماريوبول الأوكرانية أطباء بلاد حدود منظمة الإنترنت والهاتف المياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 6 - 3-2022

وفاة الفنان والإعلامى الشاب إياد داود

العثور على سائق وزوجته متوفيين داخل شقة بالعجوزة.. والنيابة تُحقق

قبيل انتهاء المرحلة الأولى.. وزير التنمية المحلية يقدم كشف حساب «حياة كريمة»

الاستخبارات البريطانية: التقدم الروسى تباطأ بسبب الهجمات الأوكرانية

موعد ومكان تشييع جثمان الإعلامى إياد داود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أقترح مقررًا تعليميًا ثابتًا منذ الطفولة اسمه "حب وانصاف وتطهير الحرية"

علي سعدة

فولتير ومعركة التنوير

د.أحمد الخميسى

العنصرية بين المعرفة والتكوين

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

ربيع المرتزقة والمخدرات

أسماء محفوظ

المشورة الأسرية

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صور

مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

«حرب أوكرانيا».. رئيس وزراء إسرائيل يتوجه إلى ألمانيا بعد اجتماعه مع بوتين

بعلم أمريكا.. رئيس وزراء إسرائيل يلتقي بوتين سرًا لمناقشة وقف إطلاق النار

تشترك فى حدودها مع روسيا.. فنلندا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوى من إسرائيل