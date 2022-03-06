تعاون بين «الكهرباء» و«البترول» و«EBRD» للتوسع في استخدامات الهيدروجين

شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في احتفالية إطلاق الاستراتيجية القُطرية للتعاون الانمائي بين مصر والبنك الأوروبى EBRD، بحضور وزراء الخارجية والتعاون الدولي والنقل والبيئة والصناعة والسياحة والآثاروالبترول والثروة المعدنية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الشركات المحلية والعالمية، صباح اليوم الأحد.

وشهدت الاحتفالية توقيع مذكرة تفاهم في مجال الهيدروجين.

ووقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والبنك الأوروبي EBRD لإعادة الأعمار والتنمية، صباح اليوم الأحد، مذكرة تفاهم في مجال الهيدروجين، على هامش احتفالية إطلاق الاستراتيجية القُطرية للتعاون الانمائي بين مصر وبنك الاعمار والتنمية الأوروبى.

وشارك فيالاحتفالية كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزراء الخارجية والتعاون الدولي والنقل والبيئة والصناعة والسياحة والآثاروالبترول والثروة المعدنية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الشركات المحلية والعالمية.

ووقعت مذكرة التفاهم بين "الكهرباء" و"البترول" و"البنك الأوربي" EBRD، ومثل الكهرباء الدكتور أحمد مهينة وكيل أول الوزارة للتخطيط ، ة"البترول" المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، و "البنك الأوروبي" مارك بومان نائب رئيس البنك.

وتهدف الاستراتيجية القُطرية للتعاون الانمائي بين مصر والبنك الأوروبى EBRD التوسع في استخدامات الهيدروجين الأخضر، وتعزيز الاستخدامات كوقود لبديل ضمن توجه الدولة المصرية نحو التحول إلى الطاقة الخضراء النظيفة، في إطار تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في إنتاج الهيدروجين الأخضر وفقاً لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.