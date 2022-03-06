الأحد 06 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قبيل انتهاء المرحلة الأولى.. وزير التنمية المحلية يقدم كشف حساب «حياة كريمة»

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن مستجدات الموقف التنفيذي لتكليفات الوزارة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتي انطلقت مطلع العام المالي الجاري 2021/2022، وكذلك الموقف التخطيطي وطبيعة الاستعدادات للمرحلة الثانية للبرنامج والتي سيبدأ تنفيذها مطلع العام المالي القادم 2022/2023.

وكشف التقرير عن انتهاء وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات في توفير 100% تقريبًا من الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولي حتى الآن، والتي بلغت أكثر من 5 آلاف قطعة أرض، وتنسق الوزارة حاليًا مع الجهات التي طلبت تعديلات أو إضافات على قطع الأراضي التي سبق توفيرها لإضافة بعض التوسعات أو المشروعات الجديدة التي جاءت استجابة لطلبات المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة والمحافظات نجحت في التغلب على واحدة من أكبر التحديات المتعلقة بتنفيذ المشروعات وهو توفير الأراضي. 

وأضاف الوزير أن آليات التنسيق والتعاون مع جهات الولاية وقنوات مشاركة المواطنين وقبل كل ذلك دعم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كلها عوامل ساعدت الوزارة في الوصول لمستهدفاتها المتعلقة بالأراضي، وتيسير مهمة جهات التنفيذ وتمكينها من المواقع التي تم الاستقرار عليها، وهو ما كان له بالغ الأثر في تسريع وتيرة التنفيذ. 

 

الدكتور مصطفى مدبولي وزير التنمية المحلية تخطيط وصول تنفيذي 2021 اللواء محمود شعراوي الجمهورية حياة كريمه استعدادات تعدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 6 - 3-2022

وفاة الفنان والإعلامى الشاب إياد داود

العثور على سائق وزوجته متوفيين داخل شقة بالعجوزة.. والنيابة تُحقق

قبيل انتهاء المرحلة الأولى.. وزير التنمية المحلية يقدم كشف حساب «حياة كريمة»

الاستخبارات البريطانية: التقدم الروسى تباطأ بسبب الهجمات الأوكرانية

موعد ومكان تشييع جثمان الإعلامى إياد داود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أقترح مقررًا تعليميًا ثابتًا منذ الطفولة اسمه "حب وانصاف وتطهير الحرية"

علي سعدة

فولتير ومعركة التنوير

د.أحمد الخميسى

العنصرية بين المعرفة والتكوين

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

ربيع المرتزقة والمخدرات

أسماء محفوظ

المشورة الأسرية

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صور

مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

«حرب أوكرانيا».. رئيس وزراء إسرائيل يتوجه إلى ألمانيا بعد اجتماعه مع بوتين

بعلم أمريكا.. رئيس وزراء إسرائيل يلتقي بوتين سرًا لمناقشة وقف إطلاق النار

تشترك فى حدودها مع روسيا.. فنلندا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوى من إسرائيل