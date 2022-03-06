الأحد 06 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تدمر 2203 أهداف عسكرية وإسقاط طائرات «ميج»

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، في بيان نقلته وكالة “تاس” الروسية، تدمير 2203 أهداف عسكرية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن.

وقالت الوزارة  في بيانها اليوم: القوات الروسية قصفت صباح اليوم الأحد، المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.

وتابعت الوزارة في بيانها ان قوات  الدفاع الجوي الروسي تمكن من إسقاط 4 طائرات من نوع "ميج-27" وطائرة أخرى من نوع "ميج-29" في منطقة جوميتير، وفي منطقة رادوميشيل أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طارئتين واحدة من نوع "سو-27" وأخرى من نوع "سو-25"، كما تم استهداف طائرة من نوع "سو-25"  في منطقة نيجين.

واختتم البيان الروسي: لقد  تمكنت قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من بسط السيطرة على 11 منطقة سكانية جديدة.

وفي سياق متصل، أوصت الولايات المتحدة الأمريكيين في روسيا بمغادرتها فورا وبأي وسيلة متاحة، لافتة إلى محدودية قدرة السفارة الأمريكية هناك على مساعدتهم.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن تحذيرًا جديدا من السفر صدر  "بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة"، تزامنا مع شن الجيش الروسي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وحذر البيان من "احتمال حدوث مضايقات ضد المواطنين الأمريكيين من قبل مسؤولي الأمن الحكوميين الروس"، لافتًا إلى أن "قدرة السفارة على مساعدة المواطنين الأمريكيين في روسيا محدودة".

وقالت الوزارة إنها "لاحظت عددًا متزايدًا من عمليات إلغاء الرحلات الجوية من وإلى روسيا، وتقارير عن نقص السيولة النقدية، وأن بعض بطاقات الائتمان قد يتم رفضها نتيجة للعقوبات المفروضة على بنوك في روسيا"، داعية المواطنين إلى "المغادرة فورا".

كما أوصت باريس الفرنسيين في روسيا بمغادرتها في ظل القيود الخاصة بحركة النقل الجوي مع روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أصدرته إن "السفر إلى روسيا أو منها يواجه صعوبات كبيرة بسبب إغلاق المجال الجوي بين روسيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن شركة "أيروفلوت" الروسية أعلنت تعليق رحلاتها الدولية اعتبارًا من 8 مارس.

 

​​وزارة الدفاع الروسية​​ وكالة تاس الروسية القوات الروسية القوات الروسية أوكرانيا القوات الروسية في أوكرانيا

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وائل لطفي

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