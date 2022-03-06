الأحد 06 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أفكار ديكور أحواض استحمام نحاسية رائعة مع إيجابياتها وسلبياتها

أحواض استحمام
أحواض استحمام

يمكن صنع أحواض الاستحمام من مجموعة متنوعة من المواد لتناسب أذواق العديد من أصحاب المنازل وتناسب ميزانياتهم، وحوض الاستحمام النحاسي هو أحد الخيارات التي نادرًا ما يتم استخدامها ولكن يمكن أن يكون اختيارًا مناسبًا لمواقف معينة.

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع “digsdigs” أفكار ديكور أحواض استحمام نحاسية رائعة مع إيجابيات وسلبيات. 

حمام جميل مع مدفأة لغير العاملين وأثاث أنيق وحوض استحمام من النحاس وشموع في كل مكان

حمام مع مدفأة لغير العاملين وأثاث أنيق وحوض استحمام من النحاس وشموع في كل مكان. 

حمام جميل مع بلاط تان و greige ومساحة دش باردة محاطة بالزجاج وحوض استحمام نحاسي لامع مع جزء داخلي من الفولاذ المقاوم للصدأ مذهل

حمام مع بلاط تان ومساحة دش باردة محاطة بالزجاج وحوض استحمام نحاسي لامع مع جزء داخلي من الفولاذ المقاوم للصدأ مذهل. 

حمام جميل مليء بالضوء بألوان محايدة ، مع منضدة زينة خشبية وكرسي ملون باللون الأسود وحوض استحمام بارد من النحاس وسلم

حمام مليء بالضوء بألوان محايدة، مع منضدة زينة خشبية وكرسي ملون باللون الأسود وحوض استحمام بارد من النحاس. 

حمام عتيق جميل مغطى بالخشب الملون ، مع بوفيه عتيق كبير وحوض استحمام نحاسي ونافذة لا تزال تحافظ على الخصوصية بسبب الشاشة

حمام عتيق مغطى بالخشب الملون، مع بوفيه كبير وحوض استحمام نحاسي ونافذة لا تزال تحافظ على الخصوصية. 

حمام عتيق جميل مكسو بالطوب الأبيض وحوض استحمام نحاسي يحتل مركز الصدارة وشمعدانا ومرآة مستديرة وسجادة رسومية

حمام عتيق مكسو بالطوب الأبيض وحوض استحمام نحاسي يحتل مركز الصدارة وشمعدانًا ومرآة مستديرة وسجادة رسومية. 

حمام بالأبيض والأسود مع مناور ، وحوض استحمام بيضاوي نحاسي وسوتول خشبي ، والكثير من الضوء الطبيعي يخترق النوافذ والمناور.

حمام بالأبيض والأسود، وحوض استحمام بيضاوي نحاسي وسوتول خشبي، والكثير من الضوء الطبيعي يخترق النوافذ والمناور.

حمام في الشاليه مغطى بالحجر والبلاط الشبيه بالحجر وحوض استحمام من النحاس الجذاب يبرز المساحة

أرضية مكشوفة بالأبيض والأسود، بلاط من الصدأ على الجدران، حوض استحمام من النحاس المصقول وجدار معرض للأعمال الفنية البيضاوية والمستديرة. 

حمام أنيق بجدران من الطوب الأبيض وحوض استحمام نحاسي لامع وسجادة رسومية وبعض النوافذ للإضاءة الطبيعية

حمام أنيق بجدران من الطوب الأبيض وحوض استحمام نحاسي لامع وسجادة رسومية وبعض النوافذ للإضاءة الطبيعية. 

حمام عتيق أنيق مع ألواح سوداء وأرضية من بلاط شيرفون وحوض استحمام نحاسي يضفي لمسة من اللون هنا

حمام أنيق مع ألواح سوداء وأرضية من بلاط شيرفون وحوض استحمام نحاسي. 

حمام أحادي اللون أنيق مستوحى من الطراز العتيق مع حوض استحمام نحاسي يضفي الدفء واللون على المساحة

حمام أحادي اللون أنيق مستوحى من الطراز القديم مع حوض استحمام نحاسي يضفي الدفء واللون على المساحة. 

حمام رقيق ومحايد بجدران تان وأعمال فنية رائعة على أحدها ، وحوض استحمام نحاسي لامع ، وغرور محايد مع مرآة

الحمام الانتقائي الدقيق باللون الوردي الخوخي  مع حوض استحمام نحاسي وثريا عتيقة. 

حمام علية رائع مغطى ببلاط ترابي غير متطابق ، مع حوض استحمام نحاسي وثريا كريستالية مدهشة

حمام فاخر حديث مع حوض استحمام من النحاس والأسود لإضفاء لمسة من الأناقة ومصاريع سوداء وتركيبات سوداء. 

حمام حديث فاخر بجدران سوداء وأرضية من البلاط الفسيفسائي وحوض استحمام من النحاس والأسود وأثاث أنيق

حمام حديث فاخر بجدران سوداء وأرضية من البلاط الفسيفسائي وحوض استحمام من النحاس والأسود وأثاث أنيق. 

أحواض الاستحمام مجموعة متنوعة من المواد أذواق العديد من أصحاب المنازل مناسب ا لمواقف معينة ديكور أحواض استحمام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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