أفكار ديكور أحواض استحمام نحاسية رائعة مع إيجابياتها وسلبياتها

يمكن صنع أحواض الاستحمام من مجموعة متنوعة من المواد لتناسب أذواق العديد من أصحاب المنازل وتناسب ميزانياتهم، وحوض الاستحمام النحاسي هو أحد الخيارات التي نادرًا ما يتم استخدامها ولكن يمكن أن يكون اختيارًا مناسبًا لمواقف معينة.

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع “digsdigs” أفكار ديكور أحواض استحمام نحاسية رائعة مع إيجابيات وسلبيات.

حمام مع مدفأة لغير العاملين وأثاث أنيق وحوض استحمام من النحاس وشموع في كل مكان.

حمام مع بلاط تان ومساحة دش باردة محاطة بالزجاج وحوض استحمام نحاسي لامع مع جزء داخلي من الفولاذ المقاوم للصدأ مذهل.

حمام مليء بالضوء بألوان محايدة، مع منضدة زينة خشبية وكرسي ملون باللون الأسود وحوض استحمام بارد من النحاس.

حمام عتيق مغطى بالخشب الملون، مع بوفيه كبير وحوض استحمام نحاسي ونافذة لا تزال تحافظ على الخصوصية.

حمام عتيق مكسو بالطوب الأبيض وحوض استحمام نحاسي يحتل مركز الصدارة وشمعدانًا ومرآة مستديرة وسجادة رسومية.

حمام بالأبيض والأسود، وحوض استحمام بيضاوي نحاسي وسوتول خشبي، والكثير من الضوء الطبيعي يخترق النوافذ والمناور.

أرضية مكشوفة بالأبيض والأسود، بلاط من الصدأ على الجدران، حوض استحمام من النحاس المصقول وجدار معرض للأعمال الفنية البيضاوية والمستديرة.

حمام أنيق بجدران من الطوب الأبيض وحوض استحمام نحاسي لامع وسجادة رسومية وبعض النوافذ للإضاءة الطبيعية.

حمام أنيق مع ألواح سوداء وأرضية من بلاط شيرفون وحوض استحمام نحاسي.

حمام أحادي اللون أنيق مستوحى من الطراز القديم مع حوض استحمام نحاسي يضفي الدفء واللون على المساحة.

الحمام الانتقائي الدقيق باللون الوردي الخوخي مع حوض استحمام نحاسي وثريا عتيقة.

حمام فاخر حديث مع حوض استحمام من النحاس والأسود لإضفاء لمسة من الأناقة ومصاريع سوداء وتركيبات سوداء.

حمام حديث فاخر بجدران سوداء وأرضية من البلاط الفسيفسائي وحوض استحمام من النحاس والأسود وأثاث أنيق.