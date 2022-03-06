سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع الأحد 6-3-2022

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية استقرار خلال فترة التعاملات اليوم الأحد أول أيام العمل الرسمية، حيث بلغ 15.70 جنيه بانخفاض ثلاثة قروش عن آخر أيام العمل الأسبوع الماضي، وذلك في ظل زيادة معدلات الشراء لإنهاء أذونات الاستيراد للسلع الأساسية من الخارج، خاصة مع إهتمام البنك المركزي المصري بمتابعة معدلات أسعار الصرف لاستمرار لستقرار السوق المصرفية فى البنوك ومكاتب الصرافة.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات شاشات التداول استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في جميع الفروع التابعة للبنوك الحكومية والخاصة بأنحاء الجمهورية، مع قدرتها على توفير الكميات المطلوبة للعملاء، بجانب تدفقات العملة من المصريين بالخارج، والتي بلغت 31.4 مليار دولار الفترة الأخيرة.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري

فى السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه ،اليوم الأحد، وبلغ مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15,65 جنيه للشراء، بينما بلغ 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

كما أظهرت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما شهد بنك الإسكندرية استمرار معدلات استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15.64 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع اليوم.



أسعار صرف الدولار في بنك أبو ظبي

واستمرت معدلات الاستقرار هيمنتها على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي بمستوى 15.66 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وأيضا شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.64 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15.65 جنيه بينما البيع عند 15.75 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات.