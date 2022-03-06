البيت الأبيض يدين قانون الإعلام الروسى الجديد

أدانت الولايات المتحدة قانونًا جديدًا في روسيا يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا على نشر ما يصفه الكرملين "بالأخبار الكاذبة"، وحثت على استمرار العمل لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن في بيان: "ندين تحرك مجلس الاتحاد الروسي للموافقة على قانون يهدد بأحكام بالسجن تصل إلى 15 عامًا على الصحفيين".

ويجرم القانون الروسي الجديد أي نشر لحدث من شأنه تشويه سمعة الجيش في البلاد.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا توجد أي خطط لفرض أحكام عرفية في روسيا.

وقال بوتين- في تصريحات، أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: إن الأحكام العرفية تُطبَّق عادة في أي بلد في حالة حدوث عدوان خارجي، موضحًا: "ليس لدينا مثل هذا الموقف، وآمل ألا يكون لدينا".

وأضاف: "هناك أيضًا نظام حالة طوارئ، وكقاعدة عامة، يتم تطبيقه في حالة حدوث كوارث طبيعية أو إنسانية (من صنع الإنسان).. لا يوجد لدينا شيئًا من هذا القبيل، فنحن لا نخطط لفرض أي وضع خاص على أراضي الاتحاد الروسي".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، سيطرة الجنود الروس على قاعدة عسكرية أوكرانية في مقاطعة خيرسون.

وذكرت الوزارة- في بيان: "سيطر الجنود الروس على القاعدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية رادينسك بمنطقة خيرسون.. وترك الجيش الأوكراني مواقعه في عُجالة، تاركين القاعدة بالمعدات والأسلحة والذخيرة".

وأضافت أن القاعدة كانت تستخدم على الأرجح لتدريب قوات المارينز وخبراء المتفجرات ورجال الإشارة والناقلات ورجال المدفعية، مُشيرًا إلى أنه من الممكن استيعاب حوالي أربعة آلاف شخص في هذه القاعدة.