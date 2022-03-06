مفاوض أوكرانى: ممر إنسانى لإجلاء المدنيين عن خاركوف

أعرب عضو الوفد الأوكراني إلى المفاوضات مع روسيا البرلماني دافيد أراخاميا، عن أمله بأن ينظم يوم الأحد ممر إنساني لإجلاء المدنيين عن مدينة خاركوف شرق أوكرانيا.

وكتب على "فيسبوك": "إن شاء الله سيتسنى إطلاق الممر في خاركوف غدا".

يذكر أن روسيا وأوكرانيا أجريتا جولتين من المفاوضات في بيلاروس في 28 فبراير و3 مارس، وتوصلتا إلى تفاهمات بشأن فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين عن مناطق القتال ووقف إطلاق النار فيها أثناء عمليات الإجلاء.

ومن المتوقع أن تجرى الجولة المقبلة من المفاوضات في 7 مارس الجاري.

وعلى صعيد آخر، أبلغت حكومة أوكرانيا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها قادرة على الحفاظ على الاتصالات مع الموظفين في محطة الطاقة النووية "زابوريزهزهيا" حيث يعمل مفاعلان من أصل ستة مفاعلات، وذلك بعد يوم من سيطرة القوات الروسية على المحطة.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسي- في تصريح: إن الموقع في جنوب شرق أوكرانيا على اتصال منتظم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفت جروسي إلى تأكيد الهيئة التنظيمية الأوكرانية أن أنظمة الأمان التقنية كانت سليمة، وأن مستويات الإشعاع ظلت طبيعية في أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا.

وأضاف أن الأوكرانيين أبلغوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مركز التدريب بالمنشأة- الموجود بشكل منفصل عن وحدات المفاعل- عانى من أضرار كبيرة خلال الأحداث، أمس، عندما قالت أوكرانيا إنها أصيبت بقذيفة واندلع حريق محلي تم إخماده لاحقًا.

في السياق، ذكر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم، أن 351 مدنيا أوكرانيا لقوا حتفهم، فيما أصيب 707 آخرون منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي.

وأوضح المكتب، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن القتلى تضمنوا 10 أطفال و12 شابا، بالإضافة إلى 41 سيدة، فيما اشتمل عدد المصابين على 40 سيدة و23 طفلا و13 شاب.