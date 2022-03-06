أنجلينا جولى تدعو إلى المساواة بين جميع اللاجئين فى العالم

دعت الممثلة الأمريكية وسفيرة النوايا الحسنة لمفوضية شؤون اللاجئين أنجلينا جولي، إلى معاملة جميع اللاجئين والنازحين في العالم معاملة متساوية.

وقالت جولي في منشور على حسابها عبر "إنستجرام": "فر مليون لاجئ الآن من أوكرانيا".

وأضافت: "قبل عبور أول لاجئ أوكراني الحدود، كان هناك أكثر من 82 مليون شخص مجبرين على ترك منازلهم على مستوى العالم، وهو أعلى رقم مسجل".

وتابعت أن من بين هؤلاء "أكثر من 6 ملايين سوري، وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم، الذين نزحوا منذ أكثر من عقد من الزمن، وأكثر من مليون من الروهينجا من ميانمار الذين نزحوا قسرا".

وأردفت قولها: "حوالي 48 مليون شخص أجبروا على ترك ديارهم بسبب الصراع والعنف، كالذين يعيشون نازحين داخل بلدانهم في اليمن والصومال وأفغانستان وإثيوبيا وفي العديد من الأماكن الأخرى".

وختمت: "جميع اللاجئين والنازحين يستحقون معاملة وحقوق متساويين".

وعلى صعيد آخر، دخل النزاع القضائي الشرس بين النجمين براد بيت وأنجلينا جولي في شأن شروط طلاقهما، فصلًا جديدًا، إذ أقام الممثل دعوى على زوجته السابقة للطعن في بيعها أسهمها في حقل كرمة لإنتاج النبيذ يملكانه في جنوب فرنسا، مطالبًا بأن ينظر فيها القضاء المدني.

وأقام الزوجان عام 2011 شراكة مع عائلة بيران الفرنسية التي تعمل في زراعة الكرمة لإنتاج نبيذ "ميرافال كوت دو بروفانس"، على اسم قصرهما في بلدة فال قرب كورانس (في مقاطعة فار بجنوب شرق فرنسا).

وكان النجمان استحوذا عام 2008 على العقار الذي تبلغ مساحته 500 هكتار، بينها 50 هكتارًا من الكروم.

واحتضن القصر والأرض المحيطة به عام 2014 حفلة زفاف جولي وبيت بعد علاقة مساكنة استمرت سنوات، وما لبثا أن شرعا عام 2016 في إجراءات الطلاق المستمرة مذّاك، وشهدت معارك قانونية طويلة أبرزها تلك المتعلقة بحضانة أبنائهما الستة.

وآخر فصول هذا النزاع دعوى أقامها براد بيت مساء الخميس أمام محكمة في كاليفورنيا تفيد بأن النجمين "اتفقا على ألا يبيع أي منهما حصته في عقار ميرافال من دون موافقة الآخر".