صندوق النقد الدولى: ملف الطاقة بمصر شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية

قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الدكتور محمود محي الدين، إن: "التحول الرقمي والاعتماد على التقنية المالية الذي تنفذه الدولة المصرية الآن، ويخضع للإشراف المباشر من القيادة السياسية، بالإضافة إلى الاستخدامات الذكية في مجال الكهرباء والطاقة، يخدم ملف الطاقة بشكل كبير".

ونوه "محيى الدين" - خلال لقاء عبر البث المباشر، ببرنامج "مساء دي إم سي"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة "دي إم سي " - إلى أن ملف الطاقة بمصر شهد نقلة نوعية خلال السنوات الماضية سواء في مجال الكهرباء أو الغاز والبترول والاستثمار.

وأضاف: "أن المهم والذى يجب أن نستكمله هو ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ونحن دينا تطلعات أعلى في هذا الملف؛ نظرًا للزيادة السكانية التي تحتاج إلى طاقة متنوعة المصادر".

وأوضح أن مصر تعمل الآن في ملف الطاقة الجديدة من خلال خطة استراتيجية من أجل توفير حياة أفضل للمواطنين والارتقاء بمستوى حياتهم.

وأشار إلى أن تبطين الترع من أجل توفير المياه له أثر بيئي جيد على التغيرات المناخية والاعتماد على منظومة الري الحديثة والإنفاق على الأبحاث الزراعية من أجل إيجاد سلالات زراعية تتواكب مع التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن قمة المناخ المرتقبة بمصر" COP 27"، هي جزء من الإطار ويعقبها متابعة لمخرجات القمة؛ لأن البعض يعتقد أن الأمر يتمثل في القمة فقط، مشيرًا إلى أن القمة جزء من المسار.

وحول الحرب الروسية -الأوكرانية، قال "محيي الدين" :"إن العالم يتشابك في ثلاث أمور رئيسية، وهي التجارة والاستثمار وحركة الأموال وحال حدوث اضطراب في أي من هذه الأطراف الثلاثة سيحدث اضطرابا في الاقتصاد العالمي"، وستشكل هذه الحرب عبئا على البنوك الدولية والسياسيات المالية وجهات الاستيراد التي ستكون في حاجة إلى تنوع مصادرها.