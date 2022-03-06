السلطات العراقية تعلن القبض على 4 مطلوبين فى ميسان بعملية إنزال جوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، القبض على أربعة مطلوبين متهمين بتهريب مخدرات واستهداف شركات نفطية بعملية إنزال جوي في محافظة ميسان جنوبي البلاد.



وقالت الخلية، في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تم القبض على هؤلاء المطلوبين في أهوار مدينة العمارة "خلال عملية نوعية وبإشراف مباشر وميداني من قبل قائد عمليات ميسان وبعملية إنزال جوي"، وجرى إحالتهم للقضاء.



وأوضحت الخلية أن المطلوبين الأربعة "متهمون بجرائم مختلفة من بينها المتاجرة بالمخدرات وابتزاز وتهديد الشركات النفطية العاملة في المحافظة من خلال المطالبة بالأموال وفي حال عدم دفعها لهم يتم استهدافها من قبلهم".

و علي صعيد آخر ، طالب رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقي، المؤسسات الأمنية والعسكرية بدعم مشاريع التصنيع الحربي في البلاد.

وقال رئيس الهيئة العراقية محمد صاحب الدراجي، على هامش افتتاح معرض الأمن والدفاع العراقي، إنَّ تشييد هيئة التصنيع الحربي بقانون 25 للعام 2019 وتسييرها في 2020 كانت بادرة وطنية من المشرِّع العراقي للحفاظ على مقدّرات البلد الأمنية والاقتصادية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.