بوتين يصدر مرسوما لتعويض عائلات العسكريين الروس الذين قتلوا خارج البلاد

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما حول تعويض عائلات العسكريين الروس الذين قتلوا أثناء العمليات العسكرية في أوكرانيا وسوريا.

وينص المرسوم على دفع مبلغ 5 ملايين روبل (47 ألف دولار) لعائلات ضحايا الجيش والحرس الوطني الروسي في العمليات العسكرية على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا وسوريا.

ويقضي المرسوم كذلك بدفع تعويضات قدرها 3 ملايين روبل (28 ألف دولار) للعسكريين الروس الذين أصيبوا بجروح أثناء المشاركة في العمليات القتالية على أراضي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا وسوريا.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انطلقت في 24 فبراير الماضي.

و علي صعيد آخر ، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما لإعداد قائمة بالدول التي "تتخذ خطوات غير ودية" تجاه روسيا، وذلك على خلفية العقوبات المفروضة على بلاده بسبب غزو أوكرانيا.

ووفق القرار الرئاسي سيتعين على الحكومة الروسية وضع قائمة بالدول التي تتخذ إجراءات ضد المواطنين الروس والجهات الروسية، وذلك في غضون يومين، بحسب قناة "روسيا اليوم".