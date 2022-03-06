الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على أعراض الجلطات الدموية فى الساقين

الجلطات الدموية فى
الجلطات الدموية فى الساقين

يمكن أن تكون جلطات الدم في الساق خطيرة للغاية وفي بعض الحالات يمكن أن تتحول إلى حالة طبية طارئة. 

وحسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل”، تعد الجلطات الدموية خطيرة للغاية وتحتاج إلى العلاج في أسرع وقت ممكن.

وفي بعض الحالات، يمكن أن تتحول جلطات الدم إلى حالات طبية طارئة إذا مرت دون رعاية طبية أو اصطدمت بأجزاء معينة من الجسم.

ويمكن أن تكون جلطات الدم في الساقين خطيرة للغاية إذا تحررت وانتقلت إلى أجزاء أخرى من الجسم، وهذا صحيح بشكل خاص إذا تمكنت الجلطة من شق طريقها إلى مناطق مثل الدماغ أو القلب.

وفي بعض الحالات، يمكن أن تدخل الجلطة الدموية إلى الرئة، ما يؤدي إلى حدث قاتل يُسمى الانسداد الرئوي (PE).

وتحدث جلطات الدم عندما تتجمع الصفائح الدموية معا في الدم، ويمكن أن تحدث هذه العملية بسبب الإصابة، ومع ذلك، تحدث جلطات الدم في بعض الأحيان في الأماكن التي لا توجد فيها علامة على الإصابة.

ومع ذلك، في كثير من الأحيان، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بجلطات الدم بعدد من العوامل. ويمكن لبعض الأدوية أن تزيد من خطر الإصابة بجلطة دموية. والأشخاص الذين يدخنون معرضون لخطر الإصابة بجلطات الدم.

كما يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة من الوقت على الساق، أو قضاء وقت طويل في الراحة في الفراش إلى زيادة فرص حدوث جلطة دموية.

ويمكن أن يساهم العمر وأي عملية جراحية كبرى حديثة والوزن والحمل والتاريخ العائلي والحالات الطبية الأساسية في تكوين جلطات الدم.

ما هي أعراض تجلط الدم في الرجل؟

تظهر الجلطات الدموية أعراضا مختلفة اعتمادا على مكان وجودها في الجسم. فالساقان والذراعان هما من أكثر المناطق شيوعا لتطور الجلطة.

ووفقا لـ NHS، فإن بعض العلامات الأكثر شيوعا لتجلط الدم تشمل الخفقان أو التقلصات والتورم والاحمرار والدفء في الساق أو الذراع.

وقد يلاحظ الناس أيضا أنهم يصابون بضيق في التنفس فجأة، أو يعانون من ألم حاد في الصدر عندما يتنفسون، أو يسعلون دما.

وعادة ما تكون هذه حادثة خطيرة للغاية ويجب معالجتها بسرعة. والتورم هو أحد الأعراض الأكثر شيوعا لتجلط الدم في الساق. وقد يلاحظ المرضى أيضا أن ساقهم بأكملها تبدأ في الانتفاخ، وقد تشعر بالدفء أو السخونة عند لمسها.

وتعد الحكة عارضا آخر لجلطة دموية في الساق، حيث يشعر الجلد غالبا بالتهيج. وقد تظهر مسحة حمراء أو زرقاء على الجلد المحيط بهذه المنطقة.

وفي الحالات الشديدة، قد يعاني بعض الأشخاص أيضا من صعوبة في التنفس. وعادة ما تكون هذه علامة على انتقال الجلطة نحو الرئتين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

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