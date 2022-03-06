الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«العزمية» تحتفل بمولد مؤسسها بمشاركة مجموعة من الطرق الصوفية (صور)

العزمية تحتفل بمولد
العزمية تحتفل بمولد مؤسسها

نظم الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، والطريقة العزمية، احتفالية دينية كبرى، بمناسبة الذكرى 158 لميلاد الإمام أبوالعزائم.

شارك في الاحتفالية عددًا كبيرًا من علماء ودعاة الطريقة العزمية والطرق الصوفية الأخرى.

ونظمت الفعاليات على خشبة مسرح جراند طيبة، بمدينة نصر، بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد علاء الدين ماضي أبو العزائم - رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية وشيخ الطريقة العزمية - ، وبحضور  الدكتور أحمد علاء الدين ماضي أبو العزائم - نائب عام الطريقة العزمية.


وأكد المشاركون على أن تراث الإمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم تراث جامع شامل لكل ما تحتاجه الأمة في شتى مجالات الحياة، مطالبين خلال الاحتفال بالذكرى الـ 158 لميلاد الإمام أبى العزائم، بفتح الفضائيات أبوابها لدعاة الصوفية لما يحملونه من سلوك طيب يجمع الخلق على الحق، وقبولهم للآخر.

كما أثنى المشاركون على مسايرة الطريقة العزمية لمستجدات العصر الحديثة، واحتفالهم بمولد مؤسس طريقتهم على مسرح، وإنهم ليسوا بمنآي عن التطورات العصرية.

العزمية تحتفل مولد الامام أبوالعزائم

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وائل لطفي

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