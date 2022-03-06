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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 6 - 3-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب الصعيد..بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تنشط رياح (سرعة الرياح 60 :70 كم/ س) ورمال مثارة على كل الأنحاء.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 27 12
الإسكندرية 22 12
وادي النطرون 27 12
طنطا 27 11
شبين الكوم 27 12
دمنهور 25 12
بلطيم 23 11
مطروح 20 13
السلوم 20 11
سيوة 24 8
بورسعيد 26 12
دمياط 24 11
الزقازيق 27 12
المنصورة 27 12
الإسماعيلية 30 12
السويس 30 12
العريش 30 13
رفح 29 12
رأس سدر 29 12
نخل 31 12
نويبع 32 18
طابا 29 16
كاترين 24 9
الطور 29 15
شرم الشيخ 29 17
الغردقة 30 17
مرسى علم 30 17
الفيوم 30 11
بني سويف 30 11
المنيا 31 12
أسيوط 32 12
سوهاج 34 13
قنا 35 14
الأقصر 35 15
أسوان 36 16
إدفو 36 16
أبو سمبل 35 16
الوادي الجديد 36 15
شلاتين 32 16
أبو رماد 32 16
حلايب 28 17
رأس حدربة 28 17

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