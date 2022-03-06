إحالة طبيبة للتحقيق فى جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بدمياط

تفقد الدكتور لسيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط مستشفى ميت أبوغالب لمتابعة سير العمل والاطمئنان علي توافر الأدوية والمستلزمات والخدمة الصحية المقدمة للمرضى وحل المعوقات التي تواجه الفريق الطبى بما يعود بتقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين ومركز اللقاح لمتابعة تواجد الأطقم الطبية وتوافر اللقاح وراحة المواطنين وسلامة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم.

كما أصدر تعليمات مشددة إلى إدارة المستشفى لتحقيق الانضباط الإداري وخاصة في فترات النوباتجية والسهر وتم إحالة طبيبة إلى التحقيق لتركها النوباتجية دون عملية تسليم رسمي.

ونفذت مديرية الشئون الصحية بدمياط برئاسة الدكتور أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية شاملة بقرية كفر الشناوي مركز فارسكور، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت من هذا الأسبوع، إذ تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية تم إمدادها بجميع الأدوية الخاصة بالتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضح مدير المديرية أنه قد تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على١٥٦٢ مواطنا، وتحويل عدد٣٠ حالات من بينهم لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد (١٠) حالات أخرى، كما تم إجراء اشعه لعدد( ١٤) حاله وسونار لعدد( ٢٧) وتحاليل معمليه لعدد (٣١٦) حاله مع وجود عيادة متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

وتم تفعيل الثقافة الصحية والتوعية الطبية خلال القافلة لزيادة الوعي للمواطنين بمعرفة المثقفين وفني الإرشاد من الأمراض المعدية والفيروسات بأنواعها وأيضا لتعريفهم وجذبهم لمراكز تأدية الخدمة والمتابعه للوحدات والمراكز.

وفى ذات السياق تستمر سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.

وتداولت أرصفة ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13370 طنا، تشمل: 5870 طن فوسفات و5500 طن يوريا و2000 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51603 طنا، تشمل: 2250 طن فول و13967 طن قمح و1250 طن خشب زان و3163 طن أبلاكاش و1500 طن كسب صويا و850 طن عدس و2000 طن زيت طعام و11900 طن حديد و14403 طن ذرة و1245 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 320 طنا.