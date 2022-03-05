بوتين يأمر بإعداد قائمة بدول اتخذت خطوات عدائية ضد روسيا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، مرسوما لإعداد قائمة بالدول التي "تتخذ خطوات غير ودية" تجاه روسيا، وذلك على خلفية العقوبات المفروضة على بلاده بسبب غزو أوكرانيا.

ووفق القرار الرئاسي سيتعين على الحكومة الروسية وضع قائمة بالدول التي تتخذ إجراءات ضد المواطنين الروس والجهات الروسية، وذلك في غضون يومين، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وينص المرسوم على أنه من ق للشركات الروسية سداد ديونها أمام الدائنين من الدول المدرجة على هذه القائمة بالروبل الروسي.

على جانب آخر قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق اليوم إن هناك معلومات تفيد بأن سلطات الحكومة الاوكرانية في مدينة ماريوبول ترفض منح السكان الفرصة للمرور عبر الممر الإنساني.

وأضاف لافروف: "الانطباع هو أن النظام الأوكراني يعمد إلى احتجاز الأجانب والمدنيين كرهائن".

وقال لافروف إن الجيش الروسي فعل كل ما في وسعه لضمان عمل الممرات الإنسانية في أوكرانيا، مشيرا إلى ان القوات الروسية على استعداد للمساعدة في إجلاء الطلاب الأجانب من خاركوف، لكن الجانب الأوكراني منع ذلك.

ونوه لافروف إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أبدت روسيا استعدادها لتوفير ممرات إنسانية.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنه لا يسمح للمدنيين بالخروج من ماريوبول وفولنوفاخا من قبل القوميين المتطرفيين الأوكرانيين.

وقالت وزراة الدفاع إنه أعلن اليوم نظام تهدئة مرة أخرى لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا. في الوقت نفسه، تم تحديد الطرق وجميع لوجستيات النقل للممرات الإنسانية بالتفصيل وتنسيقها مع الجانب الأوكراني، وتكفل القوات المسلحة الروسية بضمان أمنها. وتم إخطار ممثلي اللجنة الدولية في كييف وموسكو مسبقا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح ممرات إنسانية يوميا في اتجاهي فولناكسكي وماريوبول، لكن القوميين يمنعون خروج المدنيين باتجاه روسيا.