«القليوبية» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة لسوء الطقس

أعلنت محافظة القليوبية استكمال الدراسة ولا صحة لتعطيلها في مدارس المحافظة غدًا بسبب الطقس مع تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بالتشديد على انتظام الدراسة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب وضمان سلامتهم.

وأكدت المحافظة أن أجواء القليوبية ستشهد نشاط رياح جنوبية غربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتصل سرعتها الى 40-50 كم/ ساعة مما يؤدي الى تدهور الرؤية الأفقية يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.

وحذرت المحافظة من السير بجوار المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة وطلبت من مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر البقاء بالمنازل مع إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، كما ناشدت التحرك بحذر علي الطرق، خاصة السريعة لانخفاض مستوى الرؤية، معلنة حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ وهبوب الرياح ورفع درجة انتشار فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ.

فى السياق، أعلنت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية تحرير 137 محضر مخالفة لإعلانات غير مرخصة بمدينة بنها، بحضور المقدم حسين الكيلاني مدير شرطة مرافق القليوبية والنقيب إبراهيم شحاتة، مدير شرطة مرافق بنها وياسر إبراهيم نائب رئيس مدينة بنها، وسمير صبحي مدير إدارة الإعلانات بديوان المحافظة.

أضافت ريان، في تصريحات اليوم، أنه جرى التنبيه على المخالفين بضرورة تقنين أوضاعهم طبقا للقانون والإجراءات المتبعة للاعلانات وذلك في إطار إلزامهم باتباع اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والإعلان لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

وأكدت نائب محافظ القليوبية أن حملة إزالة الإعلانات المخالفة مستمرة بشوارع وميادين بنها ومدينة وقرى الوحدات المحلية لإزالة الإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و الرادعة تجاه المخالفين، وكذا الوحدات المحلية القروية موضحا أنه لا تهاون مع أى مخالف للقانون.