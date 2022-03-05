الأحد 06 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طائرة روسية تتوجه إلى أمريكا لنقل دبلوماسيين روس متّهمين بالتجسس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت السلطات في موسكو أن طائرة روسية في طريقها إلى الولايات المتحدة، اليوم السبت، لنقل دبلوماسيين طردوا من بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة واتهمتهم واشنطن "بالتجسس".

 

وأغلقت الولايات المتحدة مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الروسية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

 

لكن من المرتقب أن تهبط طائرة من طراز "ايليوشين اي ال-96" ظهرًا في مطار واشنطن الدولي، بحسب موقع "فلايت اوير" الذي يتتبّع جميع التحركات الجوية.

 

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة “فرانس برس”، اليوم السبت: إن “الحكومة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لهذه الطائرة التي استأجرتها الحكومة الروسية لتسهيل مغادرة الدبلوماسيين من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة”.

 

وأشارت إلى أن هذا "الاستثناء" يهدف إلى ضمان مغادرتهم ومغادرة عائلاتهم "بالتاريخ المحدّد".

 

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الاثنين الماضي، طرد "12 عميل استخبارات في البعثة الروسية استغلوا" صفتهم الدبلوماسية في الولايات المتحدة لكي يمارسوا "أنشطة تجسس"، على أن يغادروا البلاد قبل السابع من مارس. 

 

وندّد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أناتولي أنتونوف بـ"النهج العدائي" ضد بلاده.

 

وقالت الخارجية الروسية، نعتبر قرار طرد 12 دبلوماسيا روسيا من بعثتنا في الأمم المتحدة تصعيدا متعمّدا من واشنطن.

 

وتابعت "القرار ينتهك التزامات واشنطن ولن يمر بدون رد".

 

 

طائرة روسية الولايات المتحدة نقل دبلوماسيين روس تجسس مطار واشنطن الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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