السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تفاصيل مثيرة في مقتل طبيب تخاطب بإمبابة.. أسرته توضح (فيديو)

شقيقة الطبيب
شقيقة الطبيب

منذ عدة أسابيع تعرض طبيب تخاطب يمتلك عيادة لعلاج اضطرابات النمو بإمبابة، لعدد طعنات نافذة أودت بحياته علي يد رجل أعمال، وكان الجاني ينتظر الطبيب أمام العيادة وبيده سلاح أبيض وعندما شاهد الطبيب انهال عليه بخمس طعنات متفرقة بجسده.

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وكشفت أسرت الطبيب لـ"الدستور"، خلال بث مباشر عن أسباب الحادث مُستنكرين ما تم تداوله من أقاويل غير صحيحة بشأن الواقعة.


قالت شقيقة الطبيب، إن شقيقها كان يعالج نجل المتهم منذ خمس سنوات وبسبب خلافات نشبت بينهم رفض المتهم استمرار علاج نجله في عيادة شقيقي، ليأتي بعد مرور خمس سنوات من تلك الواقعة  ويطلب باستمرار إجراءات العلاج لكن شقيقي رفض علاج نجله، بسبب سوء تعامل المتهم  مع الممرضين داخل العيادة، ليبدأ بعدها المتهم بتتبع خطوات شقيقي لينهي حياته بدم بارد أمام العيادة مستخدمًا سلاح أبيض.

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واستنكرت ما تم تداوله من أقاويل حول علاقة شقيقها بزوجه المتهم، مؤكدة أن شقيقها لا يعرف زوجه المتهم ولم يكن بينهم تواصل، كما استنكرت ما يتداول من أقاويل غير صحيحة بأن المتهم مختل عقلياً، قائلة: «لا يوجد مختل عقلياً يمتلك رخصة قيادة وتجارة خاصة به»، مطالبة الأهالي بعدم تداول أقاويل ليس لها أساس من الصحة، كما أنها تطالب بالقصاص لشقيقها.

 

وكانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن المجنى عليه يمتلك مركزا لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن رجل أعمال اعتدى عليه بسكين أمام المركز الخاص به، لاعتقاده أن المجنى عليه لم يتمكن من علاج نجله.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

طبيب تخاطب بإمبابة رجل أعمال سلاح أبيض طبيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

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