الداخلية التونسية تحبط مخططا لعنصر تكفيرى نسائى

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن إحباط مخطط لعنصر تكفيري نسائي سبق أن قضّت عقوبة سجن لتورطها في قضية جنائية ذات صبغة إرهابية.



وذكرت وزارة الداخلية، في بيان اليوم السبت، أن المخطط يتمثل في اختطاف أبناء بعض منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى تخطيطها لتنفيذ عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تسعى لصناعته.



وأضافت أن العملية تمت بعملية مشتركة بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وإدارة الوقاية ومكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع الوطني تحت إشراف النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.



وأوضحت أنه تمت إحالتها إلي النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، وفتح تحقيق وإصدار بطاقة إيداع بالسجن للمتهمة.