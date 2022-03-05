بالأسماء.. «الأوقاف» تعتمد 44 خطيبًا جديدًا بنظام المكافأة

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من محافظة الفيوم (المجموعة الأولى والثالثة) من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم سواء من هذه المحافظة أو من غير ها، وهم:

1. أحمد محمود أحمد حسن منجود الفيوم كلية أصول الدين ممتاز.

2. حمادة صالح عبد الله عبد العزيز الفيوم كلية التربية جيد جدًّا مع مرتبة الشرف.

3. عبد الرحمن محمود أحمد حسن الفيوم كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا.

4. محمد وائل علي محمد الفيوم كلية الشريعة والقانون جيد جدًّا.

5. إسلام شعبان طلبة رمضان الفيوم كلية أصول الدين جيد.

6. سامح عبد التواب زغلول سيد الفيوم كلية أصول الدين جيد.

7. أحمد سعيد إسماعيل قنديل الفيوم كلية أصول الدين جيد.

8. أحمد عمار عبد الحميد محمود الفيوم كلية أصول الدين جيد.

9. حسام طرخان عبد التواب طرخان الفيوم كلية أصول الدين جيد.

10. ربيع شعبان يسين حسانين الفيوم كلية أصول الدين جيد.

11. أحمد جمعة محمود محمد الفيوم كلية أصول الدين جيد.

12. أحمد درويش مصطفى فرج الفيوم كلية أصول الدين جيد.

13. حسن مصطفى رمضان عويس الفيوم كلية أصول الدين جيد.

14. إبراهيم أحمد سعد خليفة الفيوم كلية أصول الدين جيد.

15. رزق حسين رزق حسين الفيوم كلية أصول الدين جيد.

16. عبد الله ربيع عبد الله عبد العزيز الفيوم كلية أصول الدين جيد.

17. أحمد مصطفى عزت أحمد الفيوم كلية أصول الدين جيد.

18. خالد عبد العزيز عبد السميع عبد الرسول الفيوم كلية الشريعة والقانون جيد.

19. أحمد شعبان عوض شعبان الفيوم كلية الشريعة والقانون جيد.

20. محمد سمير أحمد محمد الفيوم كلية الشريعة الإسلامية جيد.

21. أحمد فتحي محمد عويس الفيوم كلية الشريعة الإسلامية جيد.

22. أحمد محمد عبد الفتاح علي الفيوم كلية الشريعة الإسلامية جيد.

23. محمود ثابت حسن عويس الفيوم كلية الشريعة الإسلامية جيد.

24. إسلام خالد محمد محمد الفيوم كلية الشريعة الإسلامية جيد.

25. محمد خالد أحمد محمد الفيوم كلية الشريعة الإسلامية جيد.

26. عبد الرحمن عيد علي عبد الباقي الفيوم كلية الشريعة الإسلامية جيد.

27. حسين عبد العظيم عبد الله محمد الفيوم كلية الشريعة الإسلامية جيد.

28. عبد الرحمن مهدي كامل سيد الفيوم كلية الشريعة إسلامية جيد.

29. محمد سيد محمد إبراهيم الفيوم كلية الدراسات الاسلامية والعربية جيد.

30. محمود عيد جمعة عبد الهادي الفيوم كلية الدراسات الاسلامية والعربية جيد.

31. وليد ظايط محمد علي الفيوم كلية الدراسات الاسلامية والعربية جيد.

32. محمد شحاتة بشير عوض الفيوم كلية الدعوة جيد.

33. عبد الله ربيع عبد الله عبد الهادي الفيوم كلية اللغة العربية جيد.

34. عباس شعبان عباس عبد الرحمن الفيوم كلية اللغة العربية جيد.

35. إسلام محمد علي محمد الفيوم كلية اللغة العربية جيد..

36. أبو بكر مصري أحمد عبد الهادي الفيوم كلية اللغة العربية جيد.

37. محمد عطية حامد محمد الفيوم كلية اللغة العربية جيد.

38. أحمد سيد حامد عبد الباقي الفيوم كلية القرآن الكريم جيد.

39. محمد محمود محمد عبد القوي الفيوم كلية القرآن الكريم جيد.

40. محمد أحمد محمود عبد الباقي الفيوم كلية القرآن الكريم جيد.

41. عبد السلام علي محمود عبد الفتاح الفيوم كلية القران الكريم جيد.

42. سلامة عبد الفتاح بيومي عبد الحميد الفيوم كلية التربية جيد.

43. أحمد محمد فرج حميدة الفيوم كلية التربية جيد.

44. حسن عبد العظيم عبد الله محمد الفيوم كلية التربية جيد.

وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :

1- نسخة من المؤهل أصل .

2- صورة الرقم القومي .

3- صورتين شخصيتين حديثتين.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وعلى المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.