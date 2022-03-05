وصول 451 لاجئًا أوكرانيًا إلى الأراضي اليونانية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم السبت، عن وصول 451 لاجئًا أوكرانيًا إلى اليونان من بينهم 147 قاصرًا، خلال الـ24 ساعة الماضية، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الحماية المدنية، في بيان أوردته صحيفة "كاثميريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا، وصل 3155 لاجئًا أوكرانيًا إلى اليونان، من بينهم 906 قُصَّر.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أعرب مرارًا وتكرارًا عن دعم بلاده لأوكرانيا وتأييده لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، بعد مناشدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على عضوية فورية في التكتل الأوروبي.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 فبراير الماضي، عن شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.