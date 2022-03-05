السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الروسي يعلن استئناف تقدمه في الأراضي الأوكرانية

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استئناف التقدم في الأراضي الأوكرانية، مساء اليوم، معللة ذلك بعدم رغبة الجانب الأوكراني في التأثير على "القوميين" أو تمديد وقف إطلاق النار.
وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف- في تصريحات للصحفيين: "استَغلّت الكتائب القومية (الأوكرانية) وقف إطلاق النار لإعادة تنظيم صفوفها وتعزيز المواقع التي تسيطر عليها"، مضيفا: "في ضوء عدم رغبة الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد وقف إطلاق النار، استُئنف التقدم بدءا من الساعة 18:00 بتوقيت موسكو"، حسب ما نقلت وكالة أنباء روسية.

 

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