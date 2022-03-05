السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

للأزواج الجُدد.. نصائح لحياة جنسية صحية وآمنة

الأزواج الجُدد
الأزواج الجُدد

تعتبر الأمراض المنقولة جنسياً من أكثر المشكلات التي تؤثر على المتزوجين جدد، فهي عدوى تنتقل من شخص إلى آخر من خلال الاتصال الجنسي، على الرغم من أن الاتصال يتم عادة من خلال الجنس المهبلي، إلا أنه يمكن أن ينتشر في بعض الأحيان من خلال اتصال الجسد بآخر عن طريق اللمس.

ونظرًا لأن الصحة الجنسية أساسية لصحة جميع الأشخاص وسعادتهم، فقد قدم الخبراء بموقع " hindustantimes" عدد من النصائح التي تساهم في عيش حياة جنسية صحية وآمنة.

النظافة الشخصية: 

أكد الأطباء، أنه من الأفضل الاستحمام مرتين يوميًا، مع الاهتمام من تنظيف المناطق التناسلية باستخدام الماء الفاتر، لذا تأكد من أنك تغسل من الأمام إلى الخلف لمنع العدوى من البكتيريا الضارة.

ويمكن استخدام الصابون خارجيًا وليس داخل الأعضاء، لمنع الإصابة بالأمراض الجلدية والتي تحتاج إلى تدخل الطبيب.

الملابس الداخلية: 

يجب أن تكون الملابس الداخلية فضفاضة ومريحة ويفضل أن تكون من القطن، حيث تسمح المادة بدخول الهواء، مما يسمح للمناطق التناسلية الخاصة بالتنفس.

كما يمتص القطن الرطوبة، حيث يُنصح باستخدام الأقمشة لمسح المنطقة التناسلية بلطف والتأكد من جفافها لأن الملابس الداخلية المبللة يمكن أن تجعلك عرضة للإصابة بعدوى فطرية.

الاستحمام قبل ممارسة الجنس:

قبل الانخراط في الممارسات الجنسية، يُنصح بغسل وتنظيف المناطق التناسلية، اغسل يديك بالماء والصابون واجعلها جزءًا من روتينك، مع الحفاظ على نظافة الفم وهذا لمنع انتقال أي عدوى.

الممارسات الجنسية الآمنة:

ينصح الأطباء بضرورة أن لا تمارس الجنس تحت تأثير الكحول والمخدرات، ومن الأفضل أيضا عدم تعاطي الحبوب المخدرة.

تبني أسلوب حياة صحي:

استهلك نظامًا غذائيًا يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات، ومارس الرياضة بانتظام وتجنب الإفراط في تناول الكحوليات والتدخين.

كما يمكن لطبيبك النسائي تحسين صحتك الجنسية عن طريق إجراء فحص الحوض، ومسحة عنق الرحم، واكتشاف الأمراض المنقولة جنسيًا وعلاجها.

ممارسة الجنس النظافة الشخصية الصحة الجنسية الفواكه والخضروات الملابس الداخلية الاتصال الجنسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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