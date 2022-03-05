قد تدهش لإصرارى على تسجيل ﺇعجابى بعنوان النص الذى بين يديك «إصبع أبى»، وأنا بدورى دهشًا وأتساءل؛ لماذا هذا الاختيار الغامض؟

ربما لأنها الإصبع السبابة التى كثيرًا ما نفرت وبرزت من كف أبى، نحو عينى، نحو بؤبؤ كرتى العينين.. صغيرًا كنت لا أفهم لماذا كل هذا الانفعال والغضب والإصبع مصوبة نحوى.. ثم فيما بعد فهمت أنه ليس للتحذير، بل لإصدار الأوامر الغامضة الغريبة، كأن يطلب منى إحضار كيس قماشى مرشوق داخل شق فى حائط الدار، ولمرة واحدة رأيته متلهفًا على فتحه ولم ينتبه لوجودى.. فتح الكيس، تناول بعض الأوراق المالية، باللهفة نفسها حاول إعادته، لم يتمكن كما المعتاد، وانتبه لوجودى فرأيته المتردد بين تكليفى بإعادة الكيس مع غضبة جلية، بل رغبة فى ضربى؛ لأننى رأيت الفلوس التى يرفض أن يعطينى منها شيئًا.. فهو صاحب الرأى والحكمة فى كل الأمور، ويرى أن الفلوس تفسد أخلاقى.. فى صغرى كان يقول لأننى أشترى الحلويات من البقال، وهى سبب سقوط أسنانى.. فصدقته حتى أخبرتنى الحكيمة فى عيادة المدرسة، أنه من الطبيعى جدًا أن يتم استبدال الأسنان اللبنية بالمستديمة فى تلك المرحلة من العمر.

جاء الوقت الذى كان فيه أبى يستخدم إصبعه فى أغراض متعددة، وفهمتها كلها مع صمت لسانه؛ كأن يطلب منى أن أحمل حملًا معه.. أو كى يحذرنى من فعلة يرفضها، ولم تكن أكثر من اللعب مع الصبية بالكرة الشراب أو حتى اللعب معهم «السبع طوبات»، حتى لا تتسخ ملابسى، وتضطر أمى أن تستبدل جلبابى لتغسله بالصابون، ما يعنى تكلفة لم تكن فى الحسبان! حتى جاء الوقت الذى نفرت إصبعه نحوى قائلًا: «كله إلا جوازك من قمر بنت الجيران!.. ويكفى أن تخال جسدينا لا ينفصلان ما دمنا معًا فى الغيطان أو فوق سطح الدار وحدنا! .. فلما نبت الشارب الأخضر فوق شفتى العلوية، وقفت فوق السرير فشعرت أننى أصبحت قريبًا من سقف الحجرة وأطول منه أكيد، مددت إصبعى السبابة نحوه، حقًا لم تضئ كإصبعه، لكننى شعرت بها تتوجه وحدها إليه، إلى عينيه، ولا يعنينى كثيرًا لو كان يرانى أو لا يرى. المفاجأة أنى تأكدت أنه يرانى فى العتمة، وإلا كيف شعرت بقبضة يده تلتف حول إصبعى وتديرها حتى توجه نحو عيناى عنوة! بعدها ما كانت من مصيبة أو حادثة هينة تغضبه إلا ويؤكد أننى وراءها والسبب الخفى الظاهر لها.. ممكن يبدو الأمر مصادفة لمرة أو أكثر قليلًا، ولكن كيف أكون وراء انحسار مياه الترعة ولا يتمكن من رى الغيط.. لأننى وش نحس، فقط لأنه قابلنى عند الباب وهو فى طريقه للرى! .. رويدًا بدأت أمتلك رباطة الجأش، وتملكتنى القدرة على التغافل ولا أقول الصبر.. لولا أننى نجحت، أعنى اعتدت تجاهل إصبع الرجل، وهو بجوار سريرى، وهو يحوطنى أينما كنت فى يومى!

الفضل كله يرجع للقط الرشيق الرمادى، الذى يبدو ليلًا أقرب إلى السمرة، ويمكنه التخفى، بينما يبدو مع نور الشمس بلون تراب الطرق.. هو الشىء الوحيد الذى أمتلكه فى هذا العالم، ولا أمتلكه فى الحقيقة، فلا سلطة لى عليه، ولا حتى مقدرة على ﺇجباره لتنفيذ أمر من لسانى. لا تظن أنه لا يفهمنى ولا يعرف تفاصيل مقاصد أوامرى له.. الملعون ينتبه جيدًا، وعندما أنتهى من مهمتى يدير رأسه بعيدًا، مكتفيًا بأردافه المكتنزة كأرداف أنثى بشرية يهز طرفيها بينما شواربه تعلو وتهبط؟

لا أستطيع أن أنكر أننى أدرت مع القط حوارًا من غير كلمات الأبجدية.. كأن أحرمه من تناول إحدى وجباته عمدًا، وقد أحبسه بلا ماء ولا غموس، ربما ما كنت أضربه، لكننى كنت أقسو عليه عمدًا حتى لا تغدر به الأيام والليالى، ويستطيع مواجهة الناس وحده عندما يسير فى الشوارع وحيدًا. تمكنت من نقل خبراتى مع ﺇصبع أبى ﺇليه، أصبحت ﺇصبعى أكثر كفاءة، ولها قدرات تفوق ﺇصبع أبى المكتنزة المرتقة المصبوغة بالبقع غامضة الألوان. دليل نجاحاتى مع القط أنه أصبح ماهرًا بفضل تشجيعى وأوامرى، فتمكن من أن يصيد كل ما يحلو له من الفئران، وبأعداد كبيرة متعددة الأحجام، ببساطة غريبة وبشجاعة أغرب، وهو ما أضاف ﺇلىَّ صفة لم أكن أدريها. بمضى الوقت ومن كثرة ما رأيته، تبادلنا الخبرات، تعلمت اقتحام الصعاب ومواجهتها ببساطة التنفس.. مثله، فقد كان خبيثًا وﺇلا لماذا لا يبدو متحفزًا ولا حتى منتبها وهو فى اتجاه قنص الفأر.. لم يكن خبيثًا فقط، كان شرسًا فظًا أيضًا، حتى ﺇنه بقفزة ماهرة ينقض بأظافره ﺇنقضاضًا ولمرة واحدة، بعدها يصبح الفأر وجبة ثمينة.

بمضى الأيام لا أدرى ماذا جرى للفئران؟ لم تعد تخف القط الترابى ولا كل القطط! الغريب العجيب، ومن كثرة تعلقى بالقط وفئرانه لم أر فى ﺇصبع أبى، ﺇلا كونها كتلة لحمية تكسو عظامًا، ليس أكثر من ثلاث عقل مكتنزة، سمراء اللون، خشنة الملمس، متشققة فى بعض أجزائها!