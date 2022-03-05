المشدد 10 سنوات لعامل صنع أسلحة نارية في طهطا

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، برئاسة المستشار شرف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين عبدالحفيظ محمود، وأمين لظمى، بأمانة سر محمد عبدالحميد حسن بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، لإحرازه أسلحة وذخائر بدون ترخيص وتصنيع أسلحة مششخنة والاتجار فيها، بدائرة مركز طهطا.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر من العام الماضي بدائرة مركز طهطا، عندما وجهت النيابة للمدعو «ج.ع» عامل، تهمة إحراز أسلحة وذخائر دون ترخيص، وتصنيع أسلحة مششخنة والاتجار فيها بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.